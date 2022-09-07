«Русских и так в Европе тьма!» – Пилипец устроила шабаш на львовском ТВ

Новости Украины

Всеобщий запрет на выдачу виз гражданам РФ – вопрос принципиальный, поскольку Европа и без того забита русскими, которые часто влияют на важные решения европейских стран не в пользу Киева.

Об этом в эфире «NTA» пожаловалась директор Львовской областной библиотеки им. Романа Иванчука Татьяна Пилипец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, прекратить выдавать визы гражданам РФ нужно под одной исключительно практической причине. Не политической и не дипломатической. Русских в Европе и так достаточно. Даже те государства туристические, которые закрыли для России свою курортные ресурсы, не могут избавиться от тех русских, которые, к примеру, имеют жилье частное, поэтому русских там и так хватает. Нужно с теми еще русскими решить проблемы. Если будет наплыв других, то сама Европа будет страдать и от неадекватного поведения, и от сильного давления, влияния этих больших масс. А там, где есть массовость, не всегда возможно принимать трезвые решения, а старая матушка Европа любит размышлять. Когда на нее давят, она не всегда выдает правильные, объективные решения. Поэтому моя позиция касательно виз – исключительно с практической стороны. Их и так в Европе достаточно и без тех, кто мог бы приехать по потенциально новым документам», – выразила обеспокоенность Пилипец.

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