Русских лишает коренного статуса не только Зеленский – но и союзники по ЕАЭС

11.06.2021, Москва, Елена Острякова

Россия сама должна определить, какие территории для ее народа являются коренными, а не ругать Украину, за принятие антироссийских законов.

Об этом в своем телеграм-канале написал политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолтиНавигатора».

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«Если копнуть глубже то мы увидим, что русские не считаются коренным народом ни в одной стране СНГ коренным народом. Даже у ближайших союзников, где русский язык обладает государственным или официальным статусом, русский народ в лучшем случае признается «народом-эмигрантом» – как, например, в Казахстане согласно формулировке «Ассамблеи народов». В Белоруссии русские также не обладают никаким статусом. Поэтому пенять на соседей и союзников совершенно бессмысленно, пока в самой России не определятся с тем, какие территории можно считать коренными для русского народа, невзирая на политкорректность и особые отношения с местными начальниками. До тех, пока Россия не самоопределится, пенять на зеленских никакого смысла нет. Как известно, спасение утопающих – дело рук самих утопающих», – написал Уралов.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона «О коренных народов», согласно которому такой статус присваивается только украинскому народу, крымским татарам, караимам и крымчакам.