Русских Молдавии ужаснул украинский закон о языке

02.05.2019, Тирасполь, Андрей Соколов

Эксперты-историки прогнозируют дальнейшее сокращение сферы применения русского языка на постсоветском пространстве и призывают к консолидации «тех, кто еще остался», для защиты русской идентичности.

Дискуссия на эту тему состоялась в Тирасполе, в ходе презентации книги молдавского историка Петра Шорникова «Общинное дело» об истории русского этнокультурного движения в Молдавии.

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В книге, отметим, собраны документальные материалы, рассказывающие, как закон 1989 года «О функционировании языков на территории Молдавской ССР», придавший государственный статус только языку титульной нации, обесценил понятие правового государства, как полиэтничное русскоязычное сообщество Молдавии, учредив Интердвижение «Унитате-Единство», боролось против политики румынизации, установления в республике режима дискриминации «нетитульного» населения. Издание рассказывает и о сегодняшней работе русских общин в РМ.

По словам историка, профессора, участника Интердвижения, одного из основателей Приднестровского госуниверситета Николая Бабилунги, минувшие тридцать лет для русских в Молдавии – это годы «борьбы за человеческое достоинство, за свой язык, культуру, свою идентичность, которую хотели уничтожить так, как это делают сейчас на Украине».

«Последний украинский закон о языке – уж не знаю, по какой причине был принят. Возможно, Порошенко считает, что ему лучше бежать Украины как политическому страстотерпцу, искать защиты, чем отвечать за свое воровство, казнокрадство.

Но все началось не с Украины. Вспомните Советский Союз – была Литва, Эстония, Латвия, была Молдавия. Еще при СССР это все начиналось – гонения на культуру, огромную часть собственных сограждан. И закон, подобный тому, что приняла Рада, был в Молдавии в 1989 году принят.

Украина, по сути, русскоязычное государство, еще долго продержалась. Там сейчас казус белли – идет разрушение единой нации. Ведь легче всего столкнуть людей на языковых проблемах и на религиозных.

Сербы и хорваты – это фактически одна и та же нация, но одни пишут на кириллической графике, другие – на латинской. И более непримиримых врагов в Европе найти очень трудно. Вот это собираются сделать с Украиной, это делали с нами, это делали во всех республиках», – заявил Бабилунга.

Историк считает, что защита своего языка, своей идентичности от нападок – это фактически борьба с возрождающимся нацизмом.

«Европа уже один раз это прошла. Они Гитлера вскормили и получили первый удар на себя. В Европе есть Дарвиновская премия, присуждаемая за глупейшие поступки, совершенные людьми. По-моему, сейчас всю Европу, весь Запад надо на Дарвиновскую премию выдвинуть, потому что они вскармливают мелкие нацистские режимы, от которых потом сами же будут получать и уже получают. Это все направлено против России.

Против этого надо бороться. К сожалению, наши деды и отцы думали – и ошибались, – о том, что разбили фашизм на земле раз и навсегда. То поколение действительно разбило фашизм военным путем. Нашему поколению и будущему, видимо, тоже предстоит бороться. Не хочется думать о войне, фашизм должен быть разбит мирными средствами – и на Украине, и в Молдове, и в Прибалитике», – сказал Николай Бабилунга.

Его коллега Сергей Суляк, главный редактор международного исторического журнала «Русин» предполагает, что в ближайшие годы продолжится сужение сферы использования русского языка, которое коснется культуры, прессы, обучения в школах.

Суляк не исключил, что в Молдавии будет ущемляться и русское Православие. Он напомнил: на территории РМ, кроме Молдавской митрополии Московского Патриархата, действует и Бессарабская митрополия, есть церкви «киевского патриархата».

«Сокращение сферы русского языка – процесс политический, и он будет продолжаться во всех государствах постсоветского пространства, кроме России. Мы прекрасно понимаем, что есть Русский мир, который объединяет нас в плане истории, культуры, языка, Церкви. Укрепление Русского мира невыгодно нашим геополитическим конкурентам», – сказал историк.

Он отметил, что тут – «никаких неожиданностей: в «Великой шахматной доске» Бжезинского давно расписано, что должна делать Америка, чтобы сохранить свое могущество».

«Мы должны этому научиться противодействовать, но наша беда в том, что нас мало и нет консолидации. Вспомните: однажды было три «Бессмертных полка» в Кишиневе, назначенных на разные даты. Каждый старается показать, что он лучше, что именно он отстаивает русское дело. Как-то нужно консолидировать тех, кто остался. Это будет трудно: молодое поколение занято уже совсем другими, практическими вопросами», – заключил эксперт.