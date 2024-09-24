«Русских можно понять»: киевский философ выдал «базу» по СВО
Москва проводит СВО, грубо говоря, чтобы забрать у курсирующей на Запад Украины всё вместе нажитое при СССР, чего Киев никогда не ценил.
Об этом на канале киевского телеведущего Виталия Дикого заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Оказалось, что наши соседи считали, что мы несправедливо имели то, что имели после Советского Союза. Почему несправедливо? Мало кому чего достаётся. Нам досталось ракетостроение, танкостроение, судостроение, авиастроение. Мало ли чего – а нам досталось! Берите, пользуйте, развивайте. Уничтожили.
То есть в этом смысле, что делает Россия, которая бомбит? Говорит: «Вы с нами прижили это, вы хотите в Запад, мы заберём то, что вы с нами прижили, потому что вы не цените это, у вас другие ценности. У вас ценности – язык, «правильные» герои, культура, архаизация. Зачем вам это? Тем более, что 33 года вы всё это уничтожали». И в этом смысле её позицию можно понять!» – признал Дацюк.
Спасибо!
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