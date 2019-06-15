Русских на Украине будут превращать в манкуртов по опыту Хорватии

15.06.2019, Днепропетровск, Владимир Гладков

«Хорватский сценарий», включавший ассимиляцию сербов, превращение их в адептов сепаратизма, врагов своей исторической Родины и противников ее единства, должен быть применен и в отношении русских Украины.

Об этом в ходе Всеукраинского фестиваля блогеров «Днепровский пост» заявил украинский музыкант и художник-майданщик Иван Семесюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я сейчас вернулся с Хорватии, и я там много говорил о войне с людьми, с богемной средой, но с такими, старшими людьми и, в том числе, хорватскими сербами, которые там живут, и которые даже некоторые воевали за Хорватию.

Что у них произошло и, мне кажется, это просто критически необходимо сделать у нас? Они полностью оттолкнули всё сербское, полностью, абсолютно, они его не воспринимают, они не слушают какую-то попсу сербскую, хотя Сербия – это мощная культура в Балканском контексте.

Это очень похоже. Просто оказалось, что в Хорватии все хорваты патриоты, каждый, а не какая-то часть», – отметил Семесюк.

Он заверил, что самостийная Украина живет небывало хорошо.

«Я вам честно скажу, если вспомнить, как жили мои родители, мои деды-прадеды даже в материальном плане, хотя мы постоянно жалуемся, – лучше, чем последние 30 лет украинцы в массе своей никогда так хорошо не жили, как ни парадоксально это звучит. Мы живём очень неплохо. Я вообще с большим оптимизмом смотрю на Украину.

Дело в том, что нас вообще не должно было быть по таким стратегическим планам, мечтами великими мира сего, действительно эффективных людей, в том числе Кремля того же и так далее. Нас не должно было быть, а мы есть.

Мало того, то, что сейчас происходит, скажем, все знают театр Курбаса, так современные театры вот это всё уже сто раз переплюнули, современные художники, вот было расстрелянное Возрождение, а сейчас не расстреляно, и это впервые. Сейчас есть искусство победителей», – рассказал оратор.