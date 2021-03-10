«Русских на Украине должны защищать бомбардировщики и морпехи РФ»

10.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Если бы Россия следовала примеру США, как требуют американцы от Москвы по каждому вопросу, на Украине давно бы было установлено демократическое и правовое государство.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявили участники передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы же освобождали Ирак от страшного диктатора. Вот я смотрю сейчас страшный диктатор Зеленский, который уничтожает свободу слова, вводит санкции против собственных граждан, несмотря на судебные решения. Его предшественник диктатор Порошенко виновен в гибели 15 тысяч граждан. Конечно, его надо свергать поэтому, следуя примеру демократических лидеров-факелоносцев Америки, мы обязаны установить свободолюбивому народу Украины ту власть, которую он заслуживает», – сказал Соловьев.

«Я считаю, что мы обязаны следовать примеру Америки по 1983 году в Гренаде, мы должны следовать примеру Америки в Афганистане, следовать примеру Америки в Сирии и Ираке. Мало этого, мы должны следовать и примеру Турции в Сирии, которые ради защиты туркоманов на глубину 30 км вводит. Кто мы такие, чтобы не следовать примеру Америки, как Америка требует от нас в каждом вопросе? Всюду где нам выгодно, мы будем следовать этому примеру», – заявил ведущий.

«Потому что вы после того как разбомбили, разворовали, уничтожили Югославию, вы что – слёзы проливали? Вы придумали концепции, которых не было в международном праве, и сказали – нет, это только частный случай. «Хренучий!» – ответим мы на высоком языке юридической практики. Прецедентное право», – подытожил свою речь в адрес «западной демократии» Владимир Соловьёв.

Его позицию поддержал завкафедрой мировой политики МГУ Андрей Сидоров и добавил, что, по сути, некоторые американские законы пора переписывать.

«В США в 1860 году Верховный суд в деле Дюран против Холлингса установил, что США могут и должны вмешиваться в тех местах, где угрожают жизни или имуществу граждан США. Это не конституционная норма, это постановление Верховного суда, на основе которого США проводят массу вмешательств», – рассказал Сидоров.

«Почему мы не защищаем наших граждан и нашу собственность? Почему у нас нет такой доктринальной нормы, когда российского гражданина, если его обижают на Украине, мы не имеем права послать бомбардировщика и ввести морскую пехоту, как это делают США?» – задался вопросом политолог.