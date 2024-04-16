«Русских не остановить» – ветеран ЦРУ отмерил Зеленскому месяцы
Россия готова к переговорам о прекращении боевых действий, если с другой стороны окажется кто-то договороспособный.
Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший сотрудник ЦРУ, американский военный аналитик Реймонд Макговерн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Путин встретился с президентом Белоруссии Лукашенко, где продолжал говорить: «Мы готовы к переговорам, мы не хотим мстить». Конечно, не по формуле, предложенной Зеленским. Он сказал, что готов к переговорам, – пять раз.
Это означает, что русские готовы к переговорам, если они получат кого-то, с кем можно говорить. И были намёки со стороны Лукашенко, что Зеленский не будет рядом вечно.
И когда русские говорят, что это вопрос месяцев, а может быть, даже недель – у них есть возможность двигаться вперёд сейчас. Ничто не стоит на их пути. Они могут сделать больше, чем просто истощение. Они могут, если захотят, перейти реку Днепр», – сказал Макговерн.
«Российское движение к победе никак не остановить. Украине не хватает людей. Даже если бы у нас были деньги, чтобы отдать Украине, которых у нас нет, мы не смогли бы доставить их туда достаточно быстро. Ещё 60 миллиардов? В этом нет никакого смысла», – добавил аналитик.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.