Русских в Молдове плохо информируют о коронавирусе

19.03.2020, Москва, Елена Острякова

Молдавская общественная ассоциация «Позитивная Инициатива» обеспокоена тем, что информационные СМС, пано и плакаты, аудио- и видеоматериалы о профилактике COVID-19, представлены только на румынском языке, что ограничивает доступ русскоязычных к важной общественной информации.

Об этом организация написала на своей странице в «Фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Чтобы гарантировать, что всё население понимает риски, с которыми мы сталкиваемся, в том числе во время пандемии, государственные органы должны общаться с людьми на тех языках, которые люди используют на территории Молдовы. В противном случае, в результате избирательного подхода, в обществе создаются менее информированные группы. Это ставит под угрозу здоровье и жизнь как людей из этих групп, так и всего населения в целом», – говорится в сообщении.

Общественники призвали власти выпускать двуязычные пресс-релизы, сообщения, листовки, плакаты и информаицонные пано; выпускать аудио- и видеоматериалы, как минимум, на румынском и русском языках.

«Кризисная ситуация, в которой мы находимся в результате пандемии COVID-19, очень чётко показывает, что избирательный подход к информированию населения не способствует защите общественного здоровья. Напротив, такой подход повышает риски его подрыва, и именно этого мы должны всеми силами, на всех уровнях, избегать в отношении всех болезней и вирусов», – написала «Позитивная Инициатива».

Тексты о коронавирусе на русском языке предоставили Молдове международные организации. Сейчас волонтеры рассылают их по СМИ. Молдавское министерство здравоохранения утверждает, что все материалы на русском оно направило в Приднестровье.