«Русских в Волчанск заводили местные» – украинский военкор

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Местные жители Волчанска помогали российским войскам малыми группами заходить в город, чтобы на точках сбора формировать уже штурмовые подразделения.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил военкор антироссийского пропагандистского телеканала «1+1» Андрей Цаплиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Российские солдаты заходили в город, и у них уже были заранее обозначены точки сбора. То есть они заходили в город малыми группами, и на точках сбора они формировали уже штурмовые подразделения, в которых уже было достаточно людей, чтобы попытаться штурмовать украинские позиции. Но на точки сбора выходили группами по 2-3-5 солдат. Но чтобы эффективно это сделать, им было нужно досконально понимать, что происходит в Волчанске, и они это понимали», – сказал военкор.

«На одном из видео, которые сняли украинские военные, мы видели, как кто-то из местных жителей заводил российских солдат на одну из таких точек, где они скапливались. То есть у них была агентура, и агентуре были расписаны задачи. Все эти вещи привели к тому, что у нас были определённые проблемы, определённый неуспех на двух направлениях обороны», – рассказал Цаплиенко.