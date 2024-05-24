«Русских в Волчанск заводили местные» – украинский военкор

Вадим Москаленко.  
24.05.2024 12:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Харьков


Местные жители Волчанска помогали российским войскам малыми группами заходить в город, чтобы на точках сбора формировать уже штурмовые подразделения.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил военкор антироссийского пропагандистского телеканала «1+1» Андрей Цаплиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Местные жители Волчанска помогали российским войскам малыми группами заходить в город, чтобы на точках...

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«Российские солдаты заходили в город, и у них уже были заранее обозначены точки сбора. То есть они заходили в город малыми группами, и на точках сбора они формировали уже штурмовые подразделения, в которых уже было достаточно людей, чтобы попытаться штурмовать украинские позиции. Но на точки сбора выходили группами по 2-3-5 солдат. Но чтобы эффективно это сделать, им было нужно досконально понимать, что происходит в Волчанске, и они это понимали», – сказал военкор.

«На одном из видео, которые сняли украинские военные, мы видели, как кто-то из местных жителей заводил российских солдат на одну из таких точек, где они скапливались. То есть у них была агентура, и агентуре были расписаны задачи. Все эти вещи привели к тому, что у нас были определённые проблемы, определённый неуспех на двух направлениях обороны», – рассказал Цаплиенко.

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