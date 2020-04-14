Русских военных медиков встречают в Сербии как героев

14.04.2020, Белград, Валентин Филиппов

Как российская армия помогает Сербии в борьбе с эпидемией коронавируса в то время, как Евросоюз обещает поддержку лишь на словах. Об этом обозревателю «ПолитНавигатора» Валентину Филиппову рассказала российская журналистка Екатерина Лане, живущая в сербском городе Вальево, что оказался одним из эпицентров распространения Covid-19 в этой балканской стране.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Валентин Филиппов: В нашей импровизированной студии Екатерина Лане – русская журналистка, постоянно проживающая в Сербии. Екатерина, здравствуйте.

Катарина Лане: Здравствуйте! Привет всем из Сербии!

Валентин Филиппов: Мы знаем о сообщении Минобороны РФ о прибытии в Сербию самолетов с помощью для борьбы с коронавирусом. Какая ситуация сейчас? Какую поддержку оказывает Евросоюз, куда официально интегрируется Сербия?

Катарина Лане: Сербия сейчас находится на пути евроинтеграции. То есть, процесс этот ещё не закончился. Он был, конечно же, остановлен в силу обстоятельств, которые сложились в последнее время, которые связаны со всемирной эпидемией коронавируса.

Что касается тех стран, которые помогали и помогают Сербии бороться с коронавирусом, то здесь на первом месте это Россия, Китай, а Евросоюз пока обещает только помощь. Её здесь тоже очень ждут, потому что любая помощь в этих условиях, конечно же, очень важна.

Валентин Филиппов: Российские военные летят по всему миру, в частности, в Сербию, в Италию, в США даже полетели. Что такое они везут, что это настолько важно?

Катарина Лане: К нам в Сербию российские военные медики прилетели неделю назад. Одиннадцать самолётов гуманитарной помощи и восемь бригад врачей – медсестёр, вирусологов, эпидемиологов. Кроме того, они привезли с собой медицинское оборудование, такое как аппараты искусственной вентиляции легких, которые в большом дефиците. Они очень важны для пожилых граждан, которые заразились коронавирусом.

Российские военные медики помогают, во-первых, дезинфицировать сербские больницы по всей стране. Они уже распределились по разным городам, работают не только в Белграде. Они дают свои рекомендации по тому, как организовать сам процесс приема пациентов. Они приняли сами очень много пациентов наших сербских. Они делятся своим опытом.

Естественно привезли маски, защитные средства для медиков. Как считают российские специалисты, есть четыре важных момента в организации приёма и лечения больных. Во-первых, нужна защита для врачей, потому что, если врач заразился, он выбывает из строя и лечить больше не может. Во-вторых, дезинфекция. Дезинфекцию они проводили городов и различных медицинских учреждений, в которые попадают заразившиеся коронавирусом. И ещё два таких момента. Российские медики настаивают на том, что в этих больницах чётко и жёстко разделять обычных пациентов, которые там находятся не сначала эпидемии, а попали туда раньше с различными хроническими болезнями. Больных коронавирусом нужно жёстко и строго отделить от обычных пациентов, чтобы они ни в коем случае никак не пересекались. Они помогают сербским врачам организовать, собственно, этот процесс.

Валентин Филиппов: А есть ли в Сербии такие проблемы у российских медиков, в том числе, как в Италии, где нашлись люди, которые говорят о российской угрозе, о том, что ни в коем случае нельзя принимать помощь у российских военных? Что, скорее всего, «эти военные прибыли не с гуманитарной миссией, а с какими-то разведывательными целями» перед тем, как, например, провести референдум и присоединить к Крыму или к Калининградской области.

Катарина Лане: Вы знаете, нет. Здесь российскую помощь в Сербии очень ждали, очень надеялись на то, что Россия, как более большая и сильная страна, поможет своей младшей славянской сестре. Российскую помощь очень ждали и, на самом деле, для них это было неожиданностью, что россияне прислали одиннадцать самолётов с гуманитарной помощью и ещё бригады врачей. Здесь их встречают, как героев. Их ждут, надеются видеть в каждом городе. Не только в очагах заражения, не только в очагах эпидемии. Я смотрю в соцсетях, как люди реагируют – «братья-русские, спасибо за помощь, спасибо, что прибыли, вся надежда на вас». У нас нет такой негативной картины, которую можно наблюдать в каких-то других странах.

Валентин Филиппов: Критики любят говорить, что нынешняя эпидемия используется в каких-то политических целях некоторыми государствами, некоторыми партиями, некоторыми, может быть, бизнес-структурами.

Катарина Лане: Вы знаете, у нас в Сербии прежде, чем началась эпидемия, началась и предвыборная кампания в парламент. И эта кампания была прервана из-за того, что наступила эпидемия, и невозможно было продолжать этот процесс, был введён режим чрезвычайного положения. И некоторые оппозиционные партии оказались в такой ситуации, когда им, в общем-то, нечем заняться. Они начинают спекулировать на этой теме коронавируса, пытаясь какие-то политические очки, скажем так, набрать себе во время этой беды. Естественно, эти политические партии критикуют действия нынешней власти, которая вынуждена принимать жёсткие меры для того, чтобы остановить распространение вируса. Мы, собственно, это можем наблюдать.

То есть, оппозиция осуществляет манипуляции на теме. Единственное, что, конечно же, меры у нас в стране были приняты очень жёсткие. Это не всем людям понравилось, это изменило жизнь людей. Например, пенсионеры, люди старше 65 лет, им вообще запрещено покидать свои жилища. То есть, они могут выйти на улицу только один раз в неделю с 4 до 7 утра купить продукты в магазин. Всё остальное время им нужно находиться дома, потому что это сама незащищённая группа населения.

Валентин Филиппов: А кто их обеспечивает продуктами?

Катарина Лане: Сразу же, как был введён режим чрезвычайного положения решением президента, у нас была обеспечена помощь пенсионерам, которые остались закрыты в своих домах. Им обеспечили получение пенсий на дом, была выплачена единовременная помощь в размере 35 евро, плюс им обеспечена доставка продуктов и лекарств на дом. У нас работают волонтёрские службы, люди объединились, помогают своим соседям, помогают им с продуктами, с лекарствами какими-то, помогают выгуливать животных, например, у кого остались дома, и кто не может с ними выйти, потому что это нарушение указа. У нас меры приняты жёсткие, но приняты и меры по защите граждан.

Валентин Филиппов: Нет, ну вот, Катя, человеку после 65 не так много жить осталось, а мы ему запрещаем выходить на улицу, да?

Катарина Лане: Ну, это для его же блага, понимаете.

Понимаете, сейчас не те времена для того, чтобы делать то, что нам хочется, то, что нам всем взбредёт в голову. Потому что больницы уже и так переполнены. У нас в столице Сербии, в Белграде, под больничные нужды был переоборудован белградский экспоцентр.

Валентин Филиппов: Ничего себе!

Катарина Лане: На три тысячи мест. Естественно, лучше пусть дедушка или бабушка посидит дома, не заболеет, не будет проводить время потом в этом госпитале, где, как мы понимаем, условия спартанские. Поэтому, я здесь занимаю такую жёсткую позицию.

Валентин Филиппов: С бомжами что?

Катарина Лане: У нас нет бомжей, я их не видела на улицах.

Валентин Филиппов: Наблюдаю, что происходит на Украине. Самая большая Церковь с самым большим приходом, её пытаются отодвинуть от прихожан. Предлагают закрыть все храмы, пусть по телевизору службы ведут. При этом по телевизору вести службы позволяют только другим – раскольникам и униатам. Не известно ли вам случаев борьбы с Сербской Церковью с применением коронавируса?

Катарина Лане: Конечно же, эпидемия обострила вопрос религиозный в Черногории. Ещё до наступления эпидемии в Черногории православные люди все выходили два раза в неделю на крестные ходы, на молебны, с требованием отменить закон «о свободе вероисповедания», который приняло черногорское правительство, и который по своей сути конфискует имущество церквей и их территории.

С наступлением эпидемии духовенство приняло решение остановить крестные ходы и отменить массовые собрания людей для того, чтобы не подвергать прихожан риску. Конечно, есть такие верующие, которые считают, что в церковь нужно ходить в любое время. Чума на дворе или коронавирус. Это не важно. У нас церкви открыты. В нашем городе они открыты, они работают. Но, как я знаю, народа приходит немного. Помещение церкви достаточно большое. Но это было до принятия очередной меры, которая предполагает запрет на нахождение более двух человек в одном помещении. Сейчас у нас верующие проводят службы на улице. Перед церковью. Распределяясь подальше друг от друга, на расстояние два метра. Служба проходит, всё идёт, как обычно.

Сейчас духовенство размышляет о том, как проводить Пасху. Пасха скоро, вопрос стоит остро. Некоторые православные храмы делают онлайн-трансляцию. На самом деле, телевидение никому и не нужно. Всё можно найти в интернете. Даже во время Великого Поста можно отстоять какую-нибудь важную литургию.

Валентин Филиппов: Дома?

Катарина Лане: Дома. Абсолютно дома. Я так делала. И ничего.

Вы понимаете, времена такие. Конечно, мы можем завтра пойти все в церковь и верить, что мы не заразимся. Но, вдруг получится какая-то вспышка? Зачем рисковать? Здесь нужно найти золотую середину между требованиями церковными и мерами, которые принимает власть и правительство для того, что бы сдержать эпидемию. Чтоб её поскорее закончить. Я думаю, что один раз в жизни можно….

Конечно, это такие обстоятельства, которые не каждый год происходят. У нас не происходит каждый год такой плачевной картины, когда каждый день мы наблюдаем, что цифры прибавляются. Прибавляются погибшие люди. Например, среди наших знакомых умерло двое человек. Один из них заместитель председателя нашего городского собрания. Я его видела буквально в прошлом месяце. Случайно в городе встретила, он шёл…

Валентин Филиппов: И он умер от коронавируса?

Катарина Лане: Ну, он умер от осложнений, вызванных этой болезнью. У него был диагноз – коронавирус.

Валентин Филиппов: Ну, грипп. И он от осложнений умер, да?

Катарина Лане: Называйте, как хотите.

Кроме того, у нас умер настоятель нашей Валиевской Епархии. Тоже пожилой человек… Понимаете, в прошлом году, когда был сезонный грипп, никто из наших знакомых не умер. А когда сейчас наблюдаешь, что уходят люди, которых ты знаешь, с которыми ты общался, с которыми ты был знаком, это очень тяжело наблюдать и, конечно, такие примеры заставляют задуматься. И проявлять больше ответственности и осторожности.

У нас нет статистики. Мы можем только говорить об этом в конце года, когда пройдёт этот период. Тогда можно будет на эту тему порассуждать, сравнить эти цифры, и потом уже сделать какой-то вывод, бояться ли нам этого вируса-коронавируса, как обычного гриппа, или не бояться. Пока мы в этом процессе, который ещё не закончился. Пока мы только собираем информацию.

Например, на сегодняшний день в Сербии более трёх тысяч человек заражённых. И семьдесят пять человек скончалось.

Валентин Филиппов: А сколько население Сербии?

Катарина Лане: Сербия – примерно семь миллионов человек. Если верить данным переписи населения, которая проходила в 2017 году. Около семи миллионов человек.

Валентин Филиппов: Понятно. И семьдесят пять человек умерло.

Катарина Лане: Эпидемиологи говорят, что Сербия входит в шестую критическую неделю эпидемии. То есть, российские специалисты и сербские специалисты здесь согласны между собой в том, что благодаря тем мерам, которые Сербия предприняла своевременно, и они были жёсткими, наши показатели обнадёживающие, по сравнению с другими странами. Однако, грядущая неделя-две будут критическими. И я видела мнение вирусологов, что после Пасхи должен начаться спад эпидемии. Но как это будет….

Валентин Филиппов: Ну, будем надеяться. Хорошо, Катерина, огромное спасибо, привет всей Сербии, мы любим Сербию, мы по ней скучаем, и так шёпотом, я в интервью не вставлю, вы скажите, мы один народ?

Катарина Лане: Конечно же, мы – один народ! Безусловно. Это абсолютно так, можете оставить это в интервью. И, кстати, здесь, в Сербии очень любят русских. Очень любят русских, очень ждут русских, зовут их всегда в гости, надеются, что после того, как эпидемия пройдёт, границы откроются, русские приедут, как и всегда, и будут гостеприимно со щедрой душой встречены, как дорогие гости. Как самые близкие люди.

Валентин Филиппов: Хорошо, спасибо, будем ждать, когда дурдом кончится, и приедем.

Катарина Лане: Давайте, приезжайте.

Валентин Филиппов: Ну и вы к нам в Крым.