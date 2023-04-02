Русским для победы над НАТО нужно продержаться два месяца – генерал ВСУ
Европейские члены НАТО могут капитулировать перед Россией и разменять страны Балтии на спокойствие и безопасность.
Об этом в интервью каналу «Diaspora UA» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Часть резервов [ВС РФ] почему-то находятся на территории Ленинградской области, и это практически впритык к границам Эстонии, и это уже угроза определённым странам, являющимся членами НАТО. И нужно реально смотреть на вещи, что русские соответственно желаниям пана Путина планируют и дальше наращивать свой мобилизационный ресурс и отмобилизовать ещё как минимум 450-500 тысяч, в дальнейшем эта цифра может быть увеличена. И мы видим, что Путин создаёт угрозу не только для Украины, но и для стран НАТО.
Смотрите, как он чётко сделал определённые вещи. На протяжении года он наблюдал за реакцией стран НАТО, в первую очередь европейских стран, и смотрел, каким образом страны НАТО будут реагировать на военные угрозы для Украины и по части предоставления Украине помощи.
Когда он увидел, что военно-экономический потенциал определённых европейских стран не начал работать на полную свою мощь, он понял, что у него есть шанс и даже пободаться с НАТО.
Потому что он увидел, что месяц-два-три НАТО не сделало многих таких действий, касающихся производства боеприпасов. А запасы боеприпасов в странах НАТО – мы уже видели, что не в том объёме, чтобы воевать долго», – заявил Кривонос.
Он объяснил, что европейские страны НАТО были готовы к конфликтам низкой интенсивности, но никак не к войне континентального масштаба.
«Сейчас русские понимают: если они протянут войну со странами НАТО на протяжении двух месяцев, то у НАТО может просто закончиться определённое число, в первую очередь, артиллерийских боеприпасов. Мы видим, как активно используются артиллерийские боеприпасы в войне России с Украиной, их расход идёт на тысячи в день. Неспособны сейчас страны НАТО производить такое количество, даже если они сейчас наладят производство», – добавил генерал.
«Очень обеспокоен, чтобы страны Балтии и Польша не были разменяны на мир и покой Европы. У нас есть прекрасный пример, когда в 39-40-х годах Европа практически вся капитулировала перед Германией с небольшими боями», – поделился опасениями Кривонос.
Спасибо!
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