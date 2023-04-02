Русским для победы над НАТО нужно продержаться два месяца – генерал ВСУ

Европейские члены НАТО могут капитулировать перед Россией и разменять страны Балтии на спокойствие и безопасность.

Об этом в интервью каналу «Diaspora UA» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Часть резервов [ВС РФ] почему-то находятся на территории Ленинградской области, и это практически впритык к границам Эстонии, и это уже угроза определённым странам, являющимся членами НАТО. И нужно реально смотреть на вещи, что русские соответственно желаниям пана Путина планируют и дальше наращивать свой мобилизационный ресурс и отмобилизовать ещё как минимум 450-500 тысяч, в дальнейшем эта цифра может быть увеличена. И мы видим, что Путин создаёт угрозу не только для Украины, но и для стран НАТО.

Смотрите, как он чётко сделал определённые вещи. На протяжении года он наблюдал за реакцией стран НАТО, в первую очередь европейских стран, и смотрел, каким образом страны НАТО будут реагировать на военные угрозы для Украины и по части предоставления Украине помощи.

Когда он увидел, что военно-экономический потенциал определённых европейских стран не начал работать на полную свою мощь, он понял, что у него есть шанс и даже пободаться с НАТО.

Потому что он увидел, что месяц-два-три НАТО не сделало многих таких действий, касающихся производства боеприпасов. А запасы боеприпасов в странах НАТО – мы уже видели, что не в том объёме, чтобы воевать долго», – заявил Кривонос.