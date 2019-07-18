18.07.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия, Энергетика
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Русским и белорусам предложат придумать название для АЭС, которая злит Литву

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила объявить россйско-белорусский конкурс на лучшее название для БелАЭС.

Об этом она заявила сегодня, выступая на Форуме регионов России и Белоруссии в Санкт-Петербурге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Развиваются совместные инвестиционные проекты. Крупнейшим из них является строительство двухблочной атомной электростанции в Островце. Работа постепенно выходит на финишную прямую. В связи с этим предлагаю подумать над названием станции. Можно рассмотреть возможность проведения публичного конкурса, чтобы граждане наших стран сами выбрали названия», – сказала Матвиенко.

Первый энергоблок атомной станции в Островце запустят в декабре этого года. Предполагается, что она будет вырабатывать 18 млрд кВт/ч электроэнергии ежегодно. финансовую и техническую поддержку проекту оказывает Россия: она выделила кредит на строительство, направила специалистов и готова утилизировать отработанное топливо.

При этом Литва постоянно раздувает скандал вокруг БелАЭС, утверждая, что станция несет экологическую опасность. Власти прибалтийской республики заявили о намерении блокировать поставки электроэнергии из Белоруссии.

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