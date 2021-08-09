«Русским не надо нападать. Украинцы все сделают сами» – киевский политолог

09.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украине нельзя забывать, что Россия всегда защищает своих граждан, и помнить при каких обстоятельствах 13 лет назад Грузия лишилась 20 процентов своей территории.

Об этом на YouTube-канале «Politeka» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Снова будут разговоры о том, что Путин нападёт. Не нападёт. Зачем ему нападать? Вообще в Кремле царит убеждение, что украинцы всё сделают сами, что и нападать не надо. Смотря на то, что у нас происходит, они недалеки от истины. Учения будут проводиться. Будет идти игра мускулами и в Крыму, и в Ростовской области, но нападать…. Для чего это демонстрируется?», – сказал эксперт.

«На фоне того, что уже несколько сот тысяч граждан России появилось в неподконтрольных районах Донбасса, мы же помним по событиям ровно десятилетней давности, как Россия защищает своих граждан в ситуации, когда Грузия потеряла 20% своей территории. Она их раньше потеряла, но фактически всё оформилось окончательно. Поэтому, это скорее игра мускулами, нежели – напасть. Зачем это Путину? Получить санкции, нефтегазовое эмбарго? Это никому не надо в этой ситуации. Поэтому он не нападёт, но силу демонстрировать будет», – рассказал политолог.