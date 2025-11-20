Русским не нужна никакая сделка, они возьмут больше четырёх областей – офицер США
Для России нет смысла идти на сделку с Трампом и давать Украине «гарантии безопасности», что равносильно предоставлению передышки бандеровцам для подготовке к новому этапу войны.
Об этом отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил на канале «Deep Dive», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Любое соглашение о предоставлении гарантий безопасности Украине не будет стоить бумаги, на которой оно написано. Такие гарантии сродни 5 статье НАТО. А Россия уже заявила, что возможность вступления Украины в НАТО является одной из первопричин войны.
Так зачем им соглашаться на это? Они определённо продвигаются вперёд, на передовой всё в пользу России. Они набирают темп как в скорости уничтожения украинских сил, так и в захвате территорий.
Им просто нужно подождать, и они получат всё, гораздо больше, чем четыре области. У них будет столько, сколько они готовы заплатить, потому что это не бесплатно – придётся потратить время, войска, ресурсы. На украинской стороне всё по-другому: сколько бы денег они не потратили, они не смогут остановить происходящее», – сказал Дэвис.
«Если русские согласятся на предложение западной стороны, им больше не придётся платить за то, чтобы что-то получить. Но это будет стоить очень дорого, потому что теперь есть гарантии безопасности. И, если Украина решит что-то сделать, и в будущем снова начнётся война, не важно, по чьей вине. Но уже с гарантиями для Украины.
Но русские могут продолжать то, что делают сейчас, и взять всё – дойти до Днепра, Одессы, Харькова, Киева. Они могут идти до конца, если они считают, что это в интересах России, хотя этот и будет намного дороже во время конфликта и после него, из-за партизанских боёв.
Так что с российской стороны было бы неразумно и контрпродуктивно соглашаться на эту сделку», – подытожил офицер.
