Для России нет смысла идти на сделку с Трампом и давать Украине «гарантии безопасности», что равносильно предоставлению передышки бандеровцам для подготовке к новому этапу войны.

Об этом отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил на канале «Deep Dive», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Любое соглашение о предоставлении гарантий безопасности Украине не будет стоить бумаги, на которой оно написано. Такие гарантии сродни 5 статье НАТО. А Россия уже заявила, что возможность вступления Украины в НАТО является одной из первопричин войны. Так зачем им соглашаться на это? Они определённо продвигаются вперёд, на передовой всё в пользу России. Они набирают темп как в скорости уничтожения украинских сил, так и в захвате территорий. Им просто нужно подождать, и они получат всё, гораздо больше, чем четыре области. У них будет столько, сколько они готовы заплатить, потому что это не бесплатно – придётся потратить время, войска, ресурсы. На украинской стороне всё по-другому: сколько бы денег они не потратили, они не смогут остановить происходящее», – сказал Дэвис.