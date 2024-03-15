Русским не нужны территории, они идут убивать нас – лишившийся зрения бандеровец

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Вопреки тому, что говорит о российской армии своему населению украинская пропаганда, ВС РФ – это мотивированная обеспеченная армия, в которую никто никого насильно не гонит.

Об этом на канале «Мы – Украина» рассказал потерявший при ранении зрение военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения «Спартан» Нацгвардии Украины Виталий Верес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация на фронте складывается не лучшим образом. Не нужно недооценивать врага. То, что, возможно, из каких-то определённых соображений для гражданских людей не вносят информацию реалий и вносят про плохо обеспеченную армию и так далее. В целом ситуация немного иная. Армия РФ обеспечена, она тоже учится. Возможно, раздражает эта тема, меня как-то спросили – армия бомжей? Я таких подразделений не видел. Я видел войска, которые тем или иным образом обучены от такого [низов], до высококлассных военнослужащих», – рассказал Верес.

Также он напомнил слова экс-главкома ВСУ Залужного, о том, что «у них также есть цель».

«Они целенаправленно и сознательно идут на территорию Украины не захватывать территорию, а убивать. Об этом нужно говорить. То есть у нас есть мотивация, но и у них тоже. Как у арабов – уничтожив одного еврея и погибнув, у них в идеологии это то, что они попадают в рай, и их там ожидают все блага. То есть идея. Точно так же и у РФ в войсках есть идея. Они идут сюда с целью, никто их сюда не гонит», – утверждал бывший нацгвардеец.