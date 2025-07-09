Русским ничто не мешает прорваться по полям к окраинам Днепропетровска – генерал ВСУ

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В Днепропетровской области, куда уже зашли русские, до самого областного центра открытая степная зона и большие проблемы с фортификациями.

Об этом на канале «UkrLife» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россияне продвигаются в этом плане, четыре области в Конституции. Луганскую захватили, борьба идёт за Донецкую. Где наиболее мощные оборонительные рубежи вокруг Покровска. Последнее время приоритет Константиновка. С трёх сторон атаки – со стороны Покровска, Торецка и Часова Яра. Плюс военно-политический аспект – заход на территорию Днепропетровщины, по сути, состоялся. На сто метров зашли, игры с «прапорами», но, учитывая потенциал, могут и на 200, а может, уже и зашли. И там открывается степная зона, и силам обороны Украины будет очень сложно цепляться за какие-то рубежи оборонительные, строить их и т.д. И в этом своя опасность. Ближе к Днепропетровску всё-таки строятся рубежи фортификаций. Но на этих подступах не совсем так. Поэтому есть проблемы, а ресурс у них набран для того, чтобы это осуществлять, и они это делают», – тревожился Романенко.