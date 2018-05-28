28.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Мнение, Россия, США

Русским предложили продаться за американские окорочка


Россия должна прекратить переговоры с европейскими странами и сдаться под протекторат США. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Никита Исаев.

«Я считаю, что заигрывание с несамостоятельными Германией и Францией не нужно России. Нам нужно понимать, что в большом переделе мира нужно находиться с Соединенными Штатами Америки. Это то государство, которое крайне слабой и зависимой стране России может обеспечить уровень жизни населению», – сказал Исаев.

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Он добрым словом вспомнил куриные окорочка, которые США поставляли в Россию в 90-е годы прошлого века.

«Американцы в 30-е годы за счет ленд-лиза развивали нашу промышленность. Мы выжили за счет американских окорочков в 90-е годы. Германия нам тогда направляла просроченную тушенку», – сказал Исаев.

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