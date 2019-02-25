Горе побеждённым: Русским Украины готовят новое унижение

25.02.2019, Киев, Игорь Петров

Украинские нацисты, раззадоренные тем, что население «проглотило» кампанию по «декоммунизации» (в рамках которой сносили памятники героям Великой Отечественной войны и переименовывали улицы в честь гитлеровских коллаборационистов), готовят на законодательном уровне новое поражение в правах русских граждан.

Институт национальной памяти намерен инициировать принятие закона о «деколонизации Украины», заявил глава ведомства Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Надо попробовать запустить важную общественную дискуссию о необходимости деколонизации в Украине. То есть, после декоммунизации, которая сняла первые напластования, мы увидели, что под этим слоем часто есть российские имперские напластования, особенно это касается юга Украины (одним из первых наверняка будет уничтожен памятник Екатерине II в Одессе, – ред.).

Эти имперские напластования также используются Россией для каких-то тезисов про один народ и случайность украинского государства.

Есть необходимость начать общественную дискуссию о необходимости деколонизации, а потом, возможно, оформить ее законодательно», – сказал Вятрович.

Чиновник уточнил, что его институт намерен подготовить законопроект о деколонизации.

Как сообщал «ПолитНавигатор», минувшей осенью в Николаеве было принято решение о снятии со стен в сессионном зале портретов деятелей Российской империи, русских флотоводцев, при которых был основан город, после чего начал развиваться как место строительства Черноморского флота и центр управления им.