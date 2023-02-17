Русским замыливают глаза: подготовка к наступлению ВСУ идет полным ходом

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Проблемы с боеприпасами и вооружениями для ВСУ, которые раздуваются на Западе, следует рассматривать как элемент информационной войны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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После саммита «Рамштайн-9» активно распространяется информация, что так ожидаемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) самолеты от НАТО у Киева появятся не скоро, а современных танков будет поставлено якобы меньше, чем ожидалось. Однако это совершенно не значит, что наступление ВСУ, о котором говорил в Североатлантическом альянсе глава Пентагона Ллойд Остин, весной не состоится. С учетом анализа реальной ситуации заявления СМИ о значительных проблемах с обеспечением украинских войск западными вооружениями можно рассматривать как элемент информационной войны», – пишет газета.

Военный аналитик, генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев говорит, что планируемой для передачи ВСУ техники и вооружений, с учетом уже имеющейся, будет достаточно, чтобы доукомплектовать два новых армейских корпуса, которые сейчас создаются на Украине, а для усиления их авиационной составляющей могут быть задействованы ударные беспилотные летательные аппараты.

«С учетом закупок за рубежом в составе ВСУ можно ожидать появления не менее 3–4 тыс. ударных БПЛА дальнего радиуса действия. А почти половина из них может быть подготовлена для масштабной наступательной весенней операции, о которой говорилось на «Рамштайне-9», – прогнозирует генерал.

А военный эксперт полковник запаса Николай Шульгин обращает внимание, что в ходе последнего «Рамштайна» принято важное решение о производстве в странах НАТО снарядов, ракет для артиллерии и РСЗО, боеприпасов для установок ПВО.

«Сейчас же боеприпасы в основном поступают для ВСУ через Польшу со складов США из Израиля, часть продает Пакистан и, возможно, Южная Корея. На вооружение ВСУ уже идут танки и БМП натовских стандартов, возможны закупки вертолетов Ми-8/17 и Ми-35 у Ирака. Глава Пентагона Ллойд Остин в Брюсселе выразил уверенность, что теперь у Украины появятся «реальные шансы взять инициативу на поле боя» и НАТО в этом поможет. В целях внезапности возможного удара со стороны Киева по позициям Вооруженных сил РФ о реальных итогах «Рамштайна-9» в НАТО подробно не говорили. Но уже ясно, что обеспечение ВСУ западными вооружениями будет нарастать и уже к концу марта 2023 года можно прогнозировать попытки Киева перейти в контрнаступление», – отметил полковник.

Шульгин полагает, что «у России есть шансы упредить такое развитие событий, начать более решительное наступление в Донбассе и на других направлениях, а также путем ракетных ударов по военным объектам в Западной Украине и идущим оттуда логистическим маршрутам не допустить поставки новых вооружений для ВСУ».