Русско-тюркский мир становится влиятельной силой – киевский политолог

23.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия и Турция имеют тесные исторические связи и многолетнюю историю взаимоотношений. В перспективе они будут развивать свои связи и станут двойным полюсом силы.

Об этом в эфире телеканала «Первый Казацкий» заявил украинский политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Белашко подчеркнул, что, несмотря на многие войны, которые были между Россией и Турцией, эти страны имеют тесные экономические отношения по ряду проектов и взаимно дополняют друг друга.

«Мы получаем 300-миллионный рынок, причем, этот рынок сформирован, в отличие от перспектив российско-китайского или российско-иранского, или турецко-иранского сотрудничества, странами, которые имеют много общего в историческом, культурном плане. Здесь, как ни парадоксально, история многовековых войн играет в плюс российско-турецкому стратегическому партнерству, потому что, грубо говоря, русские и турки знают друг друга как облупленные.

Несмотря на то, что существует огромное количество предубеждений в отношении друг друга, вместе с тем есть известность и понимание того, что с этими людьми можно иметь дело…

Мне кажется, что это российско-турецкое взаимодействие, стратегическое партнерство, оно может стать одним из значимых трендов развития в XXI веке. По крайней мере того, что касается экономического развития и развития инфраструктурного. То есть этот русско-тюркский мир, если угодно, или славяно-тюркский мир является органичным мостом, который соединяет между собой европейскую цивилизацию с китайской, арабской.

Имея свои интересы, которые достаточно активно и та, и другая страна сейчас продвигают, эти интересы, тем не менее, имеют все возможности для того, чтобы быть согласованными и гармонизированными. В мире XXI века появится очень серьезный двойной полюс силы, с которым вынуждены будут считаться и на Западе, и на Востоке», – отметил Белашко.