Русское наступление в Авдеевке развивается стремительно, но ВСУ надеются на подмогу

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Российская армия развила неожиданный для противника темп наступления в Авдеевке. Тем не менее, ВСУ отказываются выходить из города – вражеский гарнизон намерен зацепиться на кокосохиме и ждать обещанной из Киева деблокады.

«Замыкается кольцо вокруг Авдеевки. Сегодня наши бойцы прорвали линию обороны противника в Авдеевке и взяли под контроль Индустриальный проспект», – сообщает военкор Евгений Лисицын.

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«Сначала был стремительный прорыв на юге. ВСУ перебросили туда резервы. На третий день противник подготовил большой контрнакат, мне кажется, который командование нашей группировки предусмотрело и было готово к нему. Поэтому все было обработано чётко. На третий день наша арта разгромила большое скопление сил, которое готовилось идти в накат на юге города. И авдеевский гарнизон остался без большой части резерва. В этой ситуации ВСУ начали накаты на «Царскую охоту» имеющимися силами. Вдруг началась атака в северной части города. И тут противнику пришлось срочно перебрасывать резервы туда. А резервы к этому времени уже были хорошо побиты (поэтому Киев решил срочно перебросить подкрепление в Авдеевку). Внутри города ВСУ толком подготовить позиции для обороны не успели. У них основная ставка на Коксохим. А если у тебя нет готовых позиций, то тебе и зацепиться не за что. Вот наши и гонят противника. В этой ситуации ВСУ работают в режиме паники. Наши – действуют планомерно», – пишет военкор Сергей Среда.

Его коллега военкор Александр Коц уточняет, что ВСУ не отступают из Авдеевки, хотя основные трассы снабжения под огнем ВС РФ.

«В Авдеевке ВС РФ, опять же по данным противника, перерезали главную дорогу…Правда остается еще южная дорога на Северное. Она пока физически не блокирована. Плюс противник уже пробивает полевые дороги по балкам, в низинах. Что как бы намекает на его нежелание оставлять Авдеевку. Да, температура уже плюсовая, и скоро эти дороги раскиснут. Но перерезание трасс под Бахмутом, напомню, не привело к полному прекращению логистики. И погода ее тоже не прервала», – напоминает Коц.

Военкор Евгений Поддубный считает, что в Авдеевку будут бросать слабо обученных новобранцев.

«Нервничают родственники военнослужащих, и это здоровая реакция на кадровые решения Киева. Соорудить еще одну сказку о новой «фортеции» довольно сложно, даже странно, что пиарщики, которые обслуживают киевский режим, этого не учитывают. А будет так, насильно мобилизованных, необученных командование ВСУ будет придавать боеспособным частям. Командиры этих боеспособных частей будут отправлять на убой в первую очередь приданых. Их не жалко».

Впрочем, несмотря на обнадеживающие сведения, российские источники пишут пока что о контроле лишь около 18% Авдеевки.

«До «падения Авдеевки», как бы там блогерам не хотелось — еще очень далеко. ВСУ сами выходить не будут. Пока не будут… В Краматорске был Умеров и Сырский, собирали все штабы. Судя по ночной интенсивности переброски ВСУ будут отбиваться до конца, попробуют порвать нам фланги и затянуть время», – указывает обозреватель Михаил Онуфриенко.