Русское оружие стоит на вооружении многих стран мира, благодаря советскому заделу – Горбачёв

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За время дружбы Советского союза со странами социалистического лагеря сотни тысяч специалистов разного цвета кожи прошли обучение в военных вузах и получили навыки обращения с русским оружием.

На это в эфире «Первого севастопольского» указал кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня было удивлением, когда, оказавшись в Йемене, узнал, что в Советском Союзе прошли подготовку военные и прочие специалисты, вплоть до ПТУ, порядка 40 000 человек за всю историю наших отношений. Это, в общем-то, серьёзная цифра, и это только о Йемене. Естественно, одно из направлений было обучение кадров и продажа оружия. И если мы рассмотрим состав вооружённых сил мировых держав, безусловно, у них на вооружении стоят технические и боевые средства, которые производятся в этих государствах. И таких государств немного, особенно, что касается ракетной техники, авиации, современного военного кораблестроения. А остальной мир, так или иначе, в каких-то пропорциях делился – часть оружия поставляли мы, часть – американцы, французы, немцы, итальянцы и, безусловно, китайцы. Пальцев двух рук хватит, чтобы понять, что на самом деле игроков на этом рынке было относительно немного. Наше оружие находится во многих странах и поставляется, и даже на гербе ряда стран изображён наш автомат Калашникова, Мозамбика, например», – отметил он.



«Если кто Суэцким каналом ходил в последнее время, там мемориал египтяне создали, посвящённый арабо-израильский войнам. На синайской стороне, как у нас «Штык и парус», у них такого размера ствол автомата Калашникова, такая стела с примкнутым штыком», – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Вооружённые силы Перу имеют в своей основе советскую и российскую технику, как и другие государства Латинской Америки – Венесуэла, Никарагуа, Куба. В странах Юго-Восточной Азии русское оружие стоит на вооружении Вьетнама, Камбоджи, Лаоса.