«Русского разведчика» Арестовича рассекретили из-за Цоя

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Никогда еще «русский разведчик» Арестович не был так близок к провалу. Хотя рояль окончательно вывалился из кустов, когда он приехал в Одессу и поздравил одесситов с опальным ныне Днем города, пляшущим от указа Екатерины II.

И вот «психотерапевт для домохозяек» уже налепил новую партию дешевых понтов. Стало понятно, что предвыборная кампания, в которой Арестовичу отведено окучивать лохов юго-востока, будет малобюджетной, как кино класса «В». Иначе чем объяснить ничтожность ее начала?

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Так, чтобы набить себе баллы, Арестович опять принялся трепать случай с подростком из Одессы, который четыре месяца назад спел во Львове песни Цоя, а угрозы от нацистов (которых нет) получает до сих пор.

«Согласно моему заявлению Печерский суд обязал ДБР начать криминальное расследование, главным фигурантом которого выступает народный депутат Наталья Пипа, вступившая в конфликт с несовершеннолетним музыкантом из Одессы, исполнявшим песню Виктора Цоя на улице Саксаганского во Львове 02 июня сего года. Пипа Наталья совершила деяние, имеющее признаки разжигания межнациональной розни в Украине (в условиях военного конфликта, добавлю) и государство должно дать свою правовую оценку происшедшему. Кроме того, фактически воспользовавшись служебным положением, она обеспечила нечто, очень похожее на издевательство над несовершеннолетним», — написал Арестович в Фейсбуке.

Все справедливо. Вернее, было бы справедливо, если бы такой справедливости внезапно бы захотел какой-нибудь ноунейм, не страшась ни повесток, ни гестапо. Но что позволено Арестовичу, не позволено быку.

«Будем приучать любителей сеять рознь и вражду среди украинцев к выполнению Конституции Украины. А заодно — отдельных чиновников, не желающих делать то, что им следует по закону. Распространяйте. Говорят, депутат Пипа нашла время и вдохновение бороться с исполнением песен Цоя на улицах Львова. Но посетить заседание ВРУ, где принимался закон об открытии деклараций должностных лиц, не нашла. Комсомол — он такой», — добавил бывший советник офиса Зеленского.

Напомню, что раньше он уже пиарился на одесском подростке, записав к нему видеообращение, как к другу:

«Ты не должен был извиняться за песню Цоя. Потому что это твоя личность, твоя самоидентификация, твой ответ на вопрос, кто ты и какой ты, твое право, защищенное конституцией Украины делать, что ты хочешь, в частности, в области культуры и языка, который ты используешь в общении. Извиняться должна народный депутат, которая на тебя наехала».

В качестве жеста солидарности Арестович зачем-то проговорил — не пропел — текст песни «В лесу родилась елочка» (нет чтобы «Кукушку» в пилотке жахнуть).

Но на сей раз пошли уже натурально предвыборные лозунги:

«Моя задача — поломать шовинистическую тенденцию и не дать ей стать общественной нормой, без разницы на каком языке говорит лагерь, из которого эта «норма» пытается выползти. В Украине другая норма — свобода и достоинство. Быстро не будет. Но приучим».

Но если уж так, если поводом для всего этого послужил случай с пацаном, гитарой и Цоем, то почему иск в суд поступил только на Пипу? Вот, например, одесский нацист Ганул с «побратымами» обещали парню «размозжить эту гитару об его голову» («в Украине другая норма»). Пипа хотя бы не обещала. Но ганулы — не нардепы, на всеукраинском уровне не известны, соответственно и защищать от них школьника совсем не выгодно. Вот ежели убьют…

А в остальном, вот попомните мои слова, в ближайшее время Арестович еще и подаст иск в суд с требованием, чтобы Екатерину II на место вернули. Ему можно.

Кстати, а Пипа в очередной раз назвала его русским разведчиком и опубликовала фото консервной банки с российским флагом.

Видите, у нее тоже уже предвыборная кампания началась. Сплошная взаимовыгода. Плохие нацисты против нацистов «хороших». Интересно, адекватники опять «схавают»?