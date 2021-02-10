10.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Единственный результат митингов в поддержку блогера Алексея Навального – это окончательный разгром российской либеральной оппозиции.

Об этом в эфире YouTube-канала «Сотник.TV» заявил бежавший на Украину российский журналист-русофоб Аркадий Бабченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Добились того, что оппозиция теперь разгромлена вкрай. Всё, оппозиции в России больше не существует в том виде, в котором она была. Она теперь будет уходить в подполье, уезжать в тюрьмы и лагеря, и в эмиграцию.

Но, друзья, если вы выходите с разговорами о том, что «Путин зассал», а потом Маша Алёхина получает второе уголовное дело, Костя Котов, которого всем миром вытаскивали из тюрьмы, пробыл на свободе два месяца, а потом сел второй раз», – сказал Бабченко.

Он подчеркнул, что российская либеральная революция закончилась в 2011 году, когда Навальный побоялся «идти на Кремль».

«Я понятия не имею, откуда это (слухи о том, что «Путин боится» – прим. ред.) разгоняется, откуда берётся этот инфантилизм у взрослых людей. Если человек боится – он с тобой пытается договариваться, найти какой-то компромисс.

Вот в декабре-феврале 2011 года это было. Закончилось это всё митингом на Сахарова, когда Навальный вышел и сказал: «Мы пойдём на Кремль, но мы не пойдём на Кремль». Это была точка русской революции», – резюмировал журналист.