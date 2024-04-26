Русскому медведю не хватило терпения, чтобы победить Украину – киевский русофоб

Игорь Шкапа.  
26.04.2024 13:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 497
 
Дзен, Мова, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Россия мыслит на долгие годы вперед, выстраивая соответствующие стратегии, но тактически действует неправильно.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил основатель русофобского движения «Переходи на украинский» Александр Иванов.

Россия мыслит на долгие годы вперед, выстраивая соответствующие стратегии, но тактически действует неправильно. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Русские сильны тем, что у них есть гранд-стратегия. Они мыслят большими категориями, на десятилетие вперед. Они сформировали свою стратегию в начале 90-х, когда прошел шок после распада СССР, и весь военно-политический класс понял: нужно идти по пути возвращения земель, которые Россия захватила еще до появления Союза. Каждый день, все годы до захвата Крыма, до полномасштабного вторжения, они действовали согласно этой стратегии», – сказал Ивано в интервью антироссийскому пропагандистскому сайту «Украинская правда».

Он считает, что для РФ «русский язык стал настоящим оружием».

«Кремль имел стратегию постепенного поглощения Украины так, как у них фактически получилось с Беларусью. И то, что так не произошло в Украине – это чудо. Русские далеко наперед мыслят, но тактически они – как медведь. Им было тяжело долго держаться мягкой силы. У них терпения не хватило, потому что они агрессивная нация.

До 2013-2014 года русским действовать в Украине было все труднее. У нас хватило внутреннего ядра, чтобы сопротивляться и держаться, пока они не разочаровались и не перешли к более агрессивным методам. Но чем больше они давили, тем больше было сопротивление. Думаю, если бы у них хватило терпения, их стратегия сработала бы», – считает собеседник «УП».

По его словам, украинский язык «нужно использовать как часть нашей гранд-стратегии», а русским теперь все сложнее понимать украинцев.

«В 2000-х большинство украинцев, которые имели интернет, сидели в рунете, в ЖЖ, во всех этих генераторах новых культурных вещей. Это было модно, прикольно, а украинского почти не существовало. Украинцы в большинстве своем жили с русскими одной культурной средой», – добавил Иванов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть