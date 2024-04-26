Русскому медведю не хватило терпения, чтобы победить Украину – киевский русофоб

Россия мыслит на долгие годы вперед, выстраивая соответствующие стратегии, но тактически действует неправильно.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил основатель русофобского движения «Переходи на украинский» Александр Иванов.

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«Русские сильны тем, что у них есть гранд-стратегия. Они мыслят большими категориями, на десятилетие вперед. Они сформировали свою стратегию в начале 90-х, когда прошел шок после распада СССР, и весь военно-политический класс понял: нужно идти по пути возвращения земель, которые Россия захватила еще до появления Союза. Каждый день, все годы до захвата Крыма, до полномасштабного вторжения, они действовали согласно этой стратегии», – сказал Ивано в интервью антироссийскому пропагандистскому сайту «Украинская правда».

Он считает, что для РФ «русский язык стал настоящим оружием».

«Кремль имел стратегию постепенного поглощения Украины так, как у них фактически получилось с Беларусью. И то, что так не произошло в Украине – это чудо. Русские далеко наперед мыслят, но тактически они – как медведь. Им было тяжело долго держаться мягкой силы. У них терпения не хватило, потому что они агрессивная нация.

До 2013-2014 года русским действовать в Украине было все труднее. У нас хватило внутреннего ядра, чтобы сопротивляться и держаться, пока они не разочаровались и не перешли к более агрессивным методам. Но чем больше они давили, тем больше было сопротивление. Думаю, если бы у них хватило терпения, их стратегия сработала бы», – считает собеседник «УП».