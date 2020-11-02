Русскому языку на Украине отвели 20 лет жизни

02.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если украинизация продолжится в нынешнем темпе, русский язык и культура исчезнут с пространства Украины уже через 10-20 лет.

Об этом в эфире YouTube-канала «Голос Правды» заявил экс-депутат Верховной рады, основатель «Союза левых сил» Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эксперты уверены, что украинский язык, как и любой язык искусственного происхождения не выдержит здоровой конкуренции с русским и просто вымрет. Уже сейчас мы видим – за 25 лет на чистом украинском говорят единицы, остальные используют суржик, который раньше был только в сёлах. Какой прогноз по теме развития или умирания украинского языка?» – озвучил Волга вопрос подписчика.

«Не знаю, какие эксперты это говорят, – прокомментировал экс-депутат. –Киев заполнен сегодня галицким разговором, очень многие говорят на украинском языке. Что говорить? Сфера образования вся переведена на украинский язык. Да, в быту ещё более присутствует русский язык, как я вижу в Киеве, но начиная с Житомира, в основном язык украинский».

«Я думаю, что будет как всегда, ведь как появился украинский язык – ополячивание этой территории привело к тому, что такой суррогат между русским и польским породил украинский язык ещё в прошлые века. Так же и здесь. Такая системная работа, в конце концов, приведёт к этому. Это очень быстро. Когда нам в 90-х говорили, что через 10 лет будет то-то и то-то, мы отвечали: о, через десять лет много чего будет, а уже 30 прошло. Ребята, которые работают против нас и в частности против России, они работают в долгую, они никуда не торопятся», – подчеркнул политик.

«Ежели ещё на протяжении 20 лет украинский язык и дальше…Понимаете, что это такое? Математика на украинском, физика только на украинском языке, гуманитарные науки, философия, история – всё только на украинском языке, нет ни одного учебника на русском языке. А они и не нужны. Если у вас будет учебник на русском языке, а в не зазубрите на украинском, вы не сможете сдать тесты и экзамены. Так что лет 10-20, если не будет никакого сопротивления и если у них это время будет, я не согласен, что ничего не останется от украинского языка, не останется от русского языка и русской культуры, она съёжится в каком-то месте», – добавил Василий Волга.