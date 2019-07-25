25.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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Русскоязычная и антироссийская: Карасёв об Украине Зеленского

Победа партии Владимира Зеленского на выборах в Верховную Раду означает смену идеологии галичанского национализма на русскоязычное «самостийничество». Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас боролись Львов, Донецк. Киев всегда выигрывал. Но «оранжевый» майдан, потом этот – это была победа Львова. Ненадолго, как оказалось. Сейчас это победа русскоязычных регионов Украины в более лайтовом варианте… Это космополитическая идея Украины. Не консервативно-националистическая, а космополитическая. Надолго ли? Не знаю, потому что мы только на этапе формирования. Уже во Львов (поворот, – авт.) вряд ли.  Может быть какой-то компромисс, я бы не сказал (поворот, – авт.) в сторону России. Русскоязычность не означает пророссийскость. Русский язык – это же не только язык-враг, а и язык многих украинцев», – заявил Карасев.

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Ранее основатель нацбата «Азов» Андрей Билецкий заявлял, что половина боевиков АТО, участвовавших в подавлении восстания в Донбассе, были русскоязычными.

Владимир Зеленский после избрания на должность президента Украины заявлял, что его страна продолжит интеграцию в Евросоюз и НАТО.

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