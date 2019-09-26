Русскоязычная жена Зеленского взялась за продвижение украинской мовы по всему миру

26.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Первая леди Украины Елена Зеленская во время посещения Метрополитен-музея в Нью-Йорке инициировала проект под названием “Украиноязычные аудиогиды в крупнейших музеях мира”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщается на страничке Команды Зеленского в соцсети.

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“Первая леди надеется, что уже в ближайшем будущем в крупнейших музеях мира украинцы смогут слушать экскурсии на родном языке”, – говорится в сообщении.

Интересно, что подписчики страницы разделились в реакции на это сообщении. Одни благодарят первую леди за столь своевременную инициативу, другие же напоминают о том, сто родным языком и самого президента Зеленского и его жены является не украинский, а русский. Так что продвижение русскоязычными людьми украиноязычных аудиогидов выглядит довольно странно.

Ранее ПолитНавигаторр сообщал о том, что русскоязычный и плохо владеющий украинским языком новый министр культуры Владимир Бородянский тем не менее, не видит никакой необходимости в пересмотре одиозного закона о тотальной украинизации.