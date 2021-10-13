Русскоязычные больше читают, ходят в кинотеатры и не смотрят фильмы о «героях АТО» – социология

13.10.2021 19:15 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Русскоязычное население Украины больше читает, но меньше всех других категорий интересуется украинскими фильмами о событиях на Донбассе и в Крыму после 2014 года.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила научный директор Школы политической аналитики НаУКМА Анна Осипчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Часть нашего опроса – это где мы опрашивали людей о том, какое у них культурное потребление. Что и какие продукты они потребляют, где, как, каким образом и какой у них есть запрос. В книгах очень существенно проявляется тенденция, которая менее выразительна, чем в посещении кинотеатров, что чем человек моложе и больше читает, и чем выше уровень образования и достатка, то люди больше читают, и так же и с посещением кинотеатров. Также интересно, что если посмотреть по распределению по языку, то мы видим, что больше тех, кто говорит, что больше читают книги или посетили кинотеатр, среди русскоязычных. Но это может быть связанно с регионом и типом населённого пункта», – озвучила Осипчук социологию, собранную исследовательским агентством «Info Sapiens».

Кроме того, она озвучила результаты опросов по пункту «Мне интересны фильмы, сериалы, книги, все культурные продукты о жизни отдельных людей в контексте событий на Донбассе и в Крыму от 14-ого года».

«Сначала, если показать языковое распределение, то те люди, которые сказали, что они русскоязычные – это единственная категория, где преимущественно те, кому это не интересно», – констатировала аналитик.