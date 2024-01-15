Русскоязычные коллаборанты в Прибалтике хуже «титульных» русофобов – эксперт

Любовь Смирнова.  
15.01.2024 22:22
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Прибалтика, Пропаганда, Россия, Русофобия, СМИ


На территории Прибалтики нет более ярых русофобов, чем русскоязычные предатели России, которые всеми силами стараются все русское из себя изгнать в угоду титульным хозяевам.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал президент Ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На территории Прибалтики нет более ярых русофобов, чем русскоязычные предатели России, которые всеми силами...

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«Да, так и происходит. Давайте вернёмся в 1939-40 годы. Сегодня практически вся статистика открыта, и мы легко с вами можем убедиться, что процент русских, которых из Эстонии и Латвии депортировали, гораздо больше, чем процент от эстонцев. А почему русские поехали в Сибирь? Ведь свои же. Но это как раз те русские, которые делали всё, чтобы причинить проблемы Москве, советской России, Советскому союзу.

Которые писали провокационные статьи, работали на разрушение СССР, и поэтому, когда пришли парни из НКВД в Ригу, они сказали так: эстонец, ну что с него взять? Да, мы понимаем, плохой человек, работал в охранке и так далее. Ну ладно. А вот ты рядом с ним работал, Иванов Иван Иванович, и пытал людей, и убивал коммунистов, и преследовал профсоюзных деятелей. Вот пройди-ка ты, Ванятка, по этапу. Вот такая была логика», – пояснил учёный.

Он считает, что в Риге и Таллине если не значительная, то, по крайней мере, существенная часть русской диаспоры эти вещи не понимает.

«Или они будут следующими, или, когда состоится, скажем так, реконструкция этой территории – Сибирь им за Майями покажется.

Нельзя наказывать крокодила за то, что он крокодил. А вот если русский человек возглавляет русское отделение эстонской газеты, и делает 24 часа в сутки всё, чтобы разрушить русское сознание в Эстонской республике, этому человеку, Сергею Метлеву (на фото), конечно, прямая дорога до ближайшей стенки. Нечего тут Сибирь поганить», – подытожил Межевич.

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