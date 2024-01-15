На территории Прибалтики нет более ярых русофобов, чем русскоязычные предатели России, которые всеми силами стараются все русское из себя изгнать в угоду титульным хозяевам.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал президент Ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, так и происходит. Давайте вернёмся в 1939-40 годы. Сегодня практически вся статистика открыта, и мы легко с вами можем убедиться, что процент русских, которых из Эстонии и Латвии депортировали, гораздо больше, чем процент от эстонцев. А почему русские поехали в Сибирь? Ведь свои же. Но это как раз те русские, которые делали всё, чтобы причинить проблемы Москве, советской России, Советскому союзу. Которые писали провокационные статьи, работали на разрушение СССР, и поэтому, когда пришли парни из НКВД в Ригу, они сказали так: эстонец, ну что с него взять? Да, мы понимаем, плохой человек, работал в охранке и так далее. Ну ладно. А вот ты рядом с ним работал, Иванов Иван Иванович, и пытал людей, и убивал коммунистов, и преследовал профсоюзных деятелей. Вот пройди-ка ты, Ванятка, по этапу. Вот такая была логика», – пояснил учёный.

Он считает, что в Риге и Таллине если не значительная, то, по крайней мере, существенная часть русской диаспоры эти вещи не понимает.

«Или они будут следующими, или, когда состоится, скажем так, реконструкция этой территории – Сибирь им за Майями покажется. Нельзя наказывать крокодила за то, что он крокодил. А вот если русский человек возглавляет русское отделение эстонской газеты, и делает 24 часа в сутки всё, чтобы разрушить русское сознание в Эстонской республике, этому человеку, Сергею Метлеву (на фото), конечно, прямая дорога до ближайшей стенки. Нечего тут Сибирь поганить», – подытожил Межевич.