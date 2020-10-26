«Русскоязычные не могут считаться украинцами» – оголтелый русофоб

26.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина должна отказаться от всех связей с Россией, которая продолжает имперские традиции византинизма.

Об этом в эфире «5 канала» заявил украинский шоумен-русофоб, майданщик Антон Мухарский, более известный как «Орест Лютый», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, как пишет пророссийская и российская пресса, «национал-фашист и оголтелый русофоб». С «национал-фашистом» можно поспорить, но с «оголтелым русофобом», я думаю, что спорить не надо. В своё время я сделал вывод, что с Россией нужно рубить все концы.

Если есть люди, которые имеют хоть какой-то намёк на то, что в интеллектуальных кругах зовётся византинизмом, который предусматривает жёсткую вертикаль власти. Иными словами, не демократическая горизонтальная структура, а жёсткая вертикальная, которая в частности существует в России и всех азиатских империях.

Если есть люди, которые пытаются заигрывать с совком в виде традиций: деды воевали, День Победы и так далее. И ещё они говорят, что по поводу языкового закона: «Давайте поговорим». Для меня всё это – крест», – отметил русофоб.

Он заявил, что только люди, разговаривающие на украинском языке, могут считаться настоящими украинцами.

«Украинцы могут быть разными, и объединяет их исключительно украинский язык. Мы можем спорить про левый уклон или правый уклон, или где тот центр, на котором мы сойдёмся, но единственным объединяющим маркером украинства, лично для меня, является языковой вопрос.

Даже если русскоязычный украинец говорит: «Ну, да, я вырос в русскоязычной среде». Как мои родители и я, так же говорили в свои 20, 30 даже 40 лет, потому что я верил, что возможен компромисс между русским и украинским языком.

Но со временем я понял, что если за 30 лет украинской независимости вы не определились, кто вы русские или украинцы, вы имели много времени, чтобы сделать этот выбор. Если вы за 30 лет не выучили и не захотели говорить на украинском, следовательно, вы русский», – заключил Мухарский.