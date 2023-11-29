Десятки тысяч граждан Германии читают российские СМИ и осуждают вмешательство Берлина во «внутренний» конфликт между Украиной и Россией.

Об этом в ходе брифинга в Киеве заявил экс-руководитель СБУ Игорь Смешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно мне пришлось выступать на конференции разведывательных служб в Германии. Пригласили двух иностранных представителей.

И один из руководителей обратился ко мне, и сказал: «Почему вы не переведёте их [свои пропагандистские материалы] на немецкий, а публикуете их на английском? Вы хотите, чтобы мы вам помогали, так чего не поможете нам? Наше правительство сейчас поддерживает вас оружием и техникой. А вы знаете, что у нас десять тысяч русскоязычных граждан Германии? (выходцев из РФ в Германии проживает около 1,4 млн человек, без учёта выходцев из других республик СССР – ред.). И они слушают «Спутник» и русскоязычные издания, и спрашивают – для чего мы туда лезем? Это один народ, одна нация, одна история, это гражданский конфликт», – вспомнил Смешко.