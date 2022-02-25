Русскоязычные против денацификации. Кто они?

Новости Украины

Не говорю сейчас о тех, у кого руки по локоть в крови буквально, и которые по понятным причинам спасаются бегством — хочу обозначить феномен внезапного старородящего украинства, проклюнувшийся в историческую ночь с 23 на 24 февраля. Тех, кто вдруг встрепенулся и возопил «Остановите войну! Не хочу, чтобы наших детей забрали в армию и их убил Путин!». Иной случай, служить в «мирной» армии, которая восемь лет убивает детей Донбасса — это другое, дру-го-е. Разобрались.

Итак, что представляет собою эта прослойка, говорящая по-русски, но налепившая на автаркии желто-голубые флажки? Почему она боится русских военных, отнимающих в эту секунду гранату у «шайки наркоманов и неонацистов»?

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Все просто — выступающие против денацификации чувствуют к ней свою причастность. Лояльные и аполитичные тоже к ней причастны, впрочем, я всегда говорила о ласковых убийцах, нацистах лайт. Другими словами, «бойся равнодушных — они не убивают и не предают, но именно с их молчаливого согласия происходят на Земле предательства и убийства». Иначе чем объяснить это внезапное «Зачем они к нам вторглись?». Вторглись — к нацистам. Но на воре и шапка горит.

Как там, в «Ворошиловском стрелке»: «А ты вспомни, подумай, кого обидели, поиздевались над кем. У кого есть основания начать такой крутой отстрел».

Так что давайте, «быренько» вспоминайте, как вы там напакостили «по мелочам». Не говорю по крупному — крупные рыбы на Банковой, в Раде. Но как вы лично выслужились за сахарок перед нацистским режимом, пустив по миру порядочных людей?

Кто там коллегу-учительницу сдал — «вона продовжує говорити з учнями мовою агрессора» — чтобы подгрести себе лишние классные часы?

Кто старушку-соседку терроризировал за то, что 2 мая она носит цветы к сгоревшему Дому профсоюзов, отравил ее кота, пугал жалобами в СБУ, довел до смерти, а потом захапал ее комнату в коммуналке?

Кто талантливого молодого художника на экзамене завалил за то, что видел его на марше во время Русской весны, украл его идеи, дорисовал човны с козаками, спел гимн и получил заслуженного деятеля искусств?

Кто там под фото трупов в Доме профсоюзов проповедовал «нельзя зацикливаться на негативе — надо жить светлым украинским будущим», зная, что все это читают матери убитых и сходят с ума?

Ну, вспоминайте, пацифисты хреновы!

Что, страшно, расплата пришла? Мир рухнул? Флажки на аватарки повесили и побежали деньги из банкоматов снимать, а те не дают — тю-тю ваши денежки. А это уже такая высшая форма возмездия, ведь та учительница, на которую вы настучали, сейчас и вовсе голодает — это были ее деньги. Причем тут Путин?

И главное ж в СБУ не побежишь, на банкомат не нажалуешься — там архивы жгут, удочки сматывают.

Или вы боитесь не столько Путина, сколько реакции преданных вами людей, которые восемь лет живут в Аду? Это же ваша фраза «Сколько в них агрессии!». Вот думаю, в чем проявлялась моя агрессия — в том, что я деда Панаса в детстве переключала (а вы типа смотрели и наслаждались?) и тетю Валю ждала? И ваши заукраинские друзья пообещали меня за это «на ножи!». Они, вы рядом пришакалились — не я.

Повторюсь, не я, потому что я не нацист. И смерти вам не желаю. Еще восемь лет назад, глядя на умирающую Инну Кукурудзу из Луганска — ту самую, которая без рук и ног звала в агонии свою дочку, ту самую, рядом с которой «случайно взорвался кондиционер»… Так вот тогда я подумала, что всем соглашателям она должна вечно сниться, а уж самым непонятливым — разжать веки, как в «Заводном апельсине», и до конца дней это видео показывать — Инну. Чтоб по гроб жизни этим фридам приносили их заслуженный кровавый платок — и это уже будет началом вашей агонии. Еще «совесть» иногда называется.