«Русскоязычные украинцы – это рабы, которых нужно карать» – Мухарский

08.09.2022  17:56 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 209
 
Дзен, Дискриминация, Общество, Русофобия, Украина
Новости Украины

Русскоязычному населению Украины – нужно перевоспитание. Киевский режим должен тоталитарно навязать им украинизацию, пригрозив суровым наказанием в случае использования русского языка.

Об этом в интервью львовскому журналисту и антироссийскому пропагандисту Остапу Дроздову заявил скандальный украинский актер, националист и русофоб Антон Мухарский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Русскоязычному населению Украины – нужно перевоспитание. Киевский режим должен тоталитарно навязать им украинизацию, пригрозив...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Если бы Украина взяла тоталитарно и сказала: «За две недели выучить украинский язык. А тот, кто будет в публичном пространстве разговаривать на русском – на телевидении, в магазинах и так далее, – вот для тех мы действительно придумаем какое-то суровое государственное наказание». И люди бы за две недели – малороссы и россияне, которые живут в Украине в последние 30ь лет, они перешли бы на украинский», – считает шоумен.

«Рабы любят насилие и рабы стремятся к насилию. Насилие над рабами является единственной формой их воспитания… Если заданием Украины после победы будет преодоление русификации, то дальше Украина действительно будет успешной. Если мы не преодолеем эту русификацию, то война будет продолжаться, пока мы ее не преодолеем», – заявил Мухарский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть