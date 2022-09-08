«Русскоязычные украинцы – это рабы, которых нужно карать» – Мухарский

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Новости Украины

Русскоязычному населению Украины – нужно перевоспитание. Киевский режим должен тоталитарно навязать им украинизацию, пригрозив суровым наказанием в случае использования русского языка.

Об этом в интервью львовскому журналисту и антироссийскому пропагандисту Остапу Дроздову заявил скандальный украинский актер, националист и русофоб Антон Мухарский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы Украина взяла тоталитарно и сказала: «За две недели выучить украинский язык. А тот, кто будет в публичном пространстве разговаривать на русском – на телевидении, в магазинах и так далее, – вот для тех мы действительно придумаем какое-то суровое государственное наказание». И люди бы за две недели – малороссы и россияне, которые живут в Украине в последние 30ь лет, они перешли бы на украинский», – считает шоумен.

«Рабы любят насилие и рабы стремятся к насилию. Насилие над рабами является единственной формой их воспитания… Если заданием Украины после победы будет преодоление русификации, то дальше Украина действительно будет успешной. Если мы не преодолеем эту русификацию, то война будет продолжаться, пока мы ее не преодолеем», – заявил Мухарский.