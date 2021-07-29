Русскоязычный лидер Green Grey унижается перед бандеровцами ради концерта на День Незалежности

29.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Участники популярной в прошлом киевской рок-группы Green Gray распространили заявление о том, что их выступление было исключено из программы празднования 30-летия т.н. «независимости» Украины – якобы, по причине того, что коллектив является русскоязычным.

Скандал позволил подзабытому коллективу вернуть упоминания в СМИ. «Дизель», лидер группы, в эфире телеканала «Украина 24» поклялся в лояльности идее единственного государственного языка на Украине. Хотя еще несколько лет назад, во времена президентства Виктора Ющенко, Green Grey выступали в туре в поддержку равноправия русского языка. Тогда концерты по всей Украине спонсировала партия СДПУ(о) Виктора Медведчука.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Офис президента нам предъявляет, что мы хотим хайпануть на этой теме. Это смешно. Хочу напомнить, что в прошлом году они уже взяли без спросу, то есть, просто украли нашу песню «Под дождём». Её спела другая группа – «Время и стекло». Неплохая группа, но было далеко от оригинала, и они должны были, как минимум, поставить нас в известность, что такое будет. Хочется просто справедливости. Они говорят, что они ещё до сих пор не составили план, в каком формате будет шоу, но любой специалист индустрии скажет, что такое шоу готовится не менее трех месяцев. Мы уже были на уровни подбора костюмов, до праздника осталось, как вы понимаете, меньше месяца. Поэтому это, естественно, глупость. Я уверен, что какая-то история обязательно произошла. Я ещё её проверю, прежде чем сказать, что именно, но хуже всего, что в этом всём участвуют даже украинские звёзды, братья и сёстры наши, которые шантажировали, грубо говоря, оргкомитет. Хотя этот оргкомитет, когда он приглашал нас на мероприятие, почему-то представлялся «офисом президента». Я понимаю, что это звучит красиво: «мы типа из офиса президента, приглашаем вас на концерт, вы легендарная группа»… Кстати хочу заметить: они не собираются платить ни копейки ни одному из артистов, которых пригласили, хотя у каждого из артистов на такие даты, как правило, концерт. У нас, например, был концерт на Крите 24 числа, мы поняли, что День Независимости – это гораздо больше, чем концерт на Крите. Уверен, что многие артисты точно так же. И времена-то нелегкие. Поэтому они заврались. Я думаю, что они пошли на поводу. Исключили всех русскоязычных артистов по чьему-то желанию, и ссылаются на то, что Мурик у себя на странице высказался относительно «мовного» закона. Но мы все имеем право на высказывания, и именно этим, как мне кажется, мы отличаемся от России, мы можем сказать своё мнение относительно этого закона. Я абсолютно поддерживаю слова Дмитрия Гордона о том, что украинский язык должен быть обязательным, единственным в Украине. Все должны уметь говорить по-украински и вести дела. Но действительно, есть регионы, которые говорят по-русски. У меня вопрос: как мы хотим вернуть себе людей Донбасса, которые войдут в Украину и увидят насколько жесткие условия? Мы же говорили что у нас всё в порядке, что у нас можно говорить, на каком хочешь языке. А получается, что пятой колонной уже называют всех тех, кто говорит по-русски», – сокрушается «Дизель».

Артист уверяет в своем патриотизме и лояльности политике украинизации, но недоумевает по поводу «пергибов».

«Это всё конечно смешно и прикольно, и они, Офис президента, даже удивляются, что такого особенного происходит? А другие говорят: «ну, раз вы не хотите опять по-украински, то езжайте в Россию». То есть мы и есть те шпионы, про которых Дмитрий (Гордон) всё время говорит. Так вот, я хочу заметить, что все шпионы, все те, которые уже хотел уехать в Россию, в Россию уехали. А здесь остались только те, кто готовы жрать говно ложками во имя светлого будущего. Но когда будущее светлое уже не видно в тоннеле, тут уже приходится бить ложкой по железяке. Тут уже дело не в Green Gray. Мы не гонимся за популярностью, мы и так достаточно популярны и стадионы давно уже собираем. Сейчас я вижу ответственность. Я давно уже знаком с русскоязычными поэтами, я считаю что у нас в Украине есть такие русскоязычные поэты, которые под стать Есенину и Маяковскому. Куда мы их денем? Они просто молчат, они не могут хайпануть. Или молодые группы, или театры которые собираются между собой и просто делают импровизации на русском языке потому что так хотят. Что им делать, кто их рупор? Кто за них вступится?» – заверил музыкант.