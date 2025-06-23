«Русскоязычных не существует – это политический конструкт» – украинский шпрехенфюрер

Вадим Москаленко.  
23.06.2025 16:30
  (Мск) , Киев
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геноцид, Дзен, Мова, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Русскоязычные граждане Украины являются «врагами народа» и «политическим конструктом», который якобы создала Россия для оправдания СВО.

Об этом на канале депутата Верховной рады прошлого созыва Анны Гопко рассказал «уполномоченный по защите государственного языка» Тарас Креминь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русскоязычные граждане Украины являются «врагами народа» и «политическим конструктом», который якобы создала Россия для...

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«Враги народа Украины вменяют и закону, и нашей институции вроде бы так называемый ограничительный дискриминационный характер так называемых русскоязычных граждан Украины.

Хочу сказать словами из решения КСУ, что русскоязычные граждане Украины – это политический конструкт, который был введен российской пропагандой для того, чтобы использовать этот элемент для объяснения вторжения на Украину в 2014 году», – сказал Креминь.

«Нигде в мире такими конструктами стилистическими, не пользуются, иначе бы тогда испанцы которых немало по всему миру, могли бы претендовать на часть отдельных независимых стран, кроме своих.

Хочу сказать, что Мексика говорит по-испански, а мексиканцев в Соединенных Штатах немало. Но это же не значит, что они должны требовать самопровозглашенную какую-то там свою республику», – добавил шпрехенфюрер, «позабыв», что испанский в США никто запрещает, а во многих странах Запада официально утверждено двуязычие.

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