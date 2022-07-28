Русскоязычных украинцев создали в КГБ – Фарион

28.07.2022  12:00 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Общество, Политика, Русофобия, Спецслужбы, Украина
Новости Украины

Русскоговорящие украинцы – эта не юридическая категория, а значит, их не существует.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявила бывшая депутат Верховной рады, националистка и оголтелая русофобка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русскоговорящие украинцы – эта не юридическая категория, а значит, их не существует. Об этом...

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«Во-первых, нужно перестать употреблять термин – русскоязычный украинец. Такого термина не существует, это не юридическая категориями, а мы с вами говорим на всю широкую украинскую аудиторию. Нужно помнить о правильной терминологии. Это не является юридической терминологией, это вымысел, придуманный в московских кабинетах КГБ, созданных в 1989 году, чтобы привязать украинцев к Москве», – сказала русофобка.

«У нас есть омосковщенные украинцы, и эти омосковщенные украинцы сейчас должны стать на рельсы украинского государства. Если они этого не хотят, то они свой выбор сделали. Не в пользу украинского государства», – пригрозила Фарион.

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