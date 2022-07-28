Русскоязычных украинцев создали в КГБ – Фарион

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Русскоговорящие украинцы – эта не юридическая категория, а значит, их не существует.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявила бывшая депутат Верховной рады, националистка и оголтелая русофобка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Во-первых, нужно перестать употреблять термин – русскоязычный украинец. Такого термина не существует, это не юридическая категориями, а мы с вами говорим на всю широкую украинскую аудиторию. Нужно помнить о правильной терминологии. Это не является юридической терминологией, это вымысел, придуманный в московских кабинетах КГБ, созданных в 1989 году, чтобы привязать украинцев к Москве», – сказала русофобка.

«У нас есть омосковщенные украинцы, и эти омосковщенные украинцы сейчас должны стать на рельсы украинского государства. Если они этого не хотят, то они свой выбор сделали. Не в пользу украинского государства», – пригрозила Фарион.