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20.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
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Русскоязычных украинцев записали в «московское меньшинство»

Согласно переписи, 89 процентов населения Украины назвали себя украинцами, украинский язык родным, а потому в защиту их прав необходимо значительно увеличивать процент печатной продукции СМИ на «мове».

Об этом во время обсуждения правок к закону о языке в Верховной раде заявил внефракционный нардеп от Львовского округа и бывший медик Майдана Олег Мусий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моя правка касается изменений вашей нормы, которая записана в начальной редакции, 50 процентов изданий украиноязычных печатных СМИ в местах их распространения, потому что не секрет, что в Киеве две трети, если не 90 процентов – наоборот, почему-то русскоязычных. Не иноязычных, не англоязычных, не крымскотатарскоязычных, не языков других народов и меньшинств. У нас почему-то выходит одно доминирующее меньшинство – московское.

Поэтому я всё-таки настаиваю, учитывая перепись населения Украины, согласно которой у нас 89 процентов украинцев. Пусть у украинцев будет возможность читать на своём родном языке, а не чтоб российская пропаганда вбухивает в их мозг свою московскую пятую колонну. Потому вполне уместно изменение этой правки, возможно, не на 90 процентов, возможно, как перед этим Тарута, 75 процентов, но это необходимо увеличить», – заявил Мусий.

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