Русскоязычных Зеленский пообещал «вешать потом»

29.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

В случае своей победы кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий сегодня в рейтингах, не станет защищать права русскоязычных граждан.

Об этом в материале, который посвящен предстоящим выборам президента Украины, пишет “Российская газета”.

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“[…] в середине марта СМИ разнесли приятную российскому уху новость – “Зеленский призвал не давить русский язык”. Как это часто случается, фраза оказалась вырванной из контекста и не передает весь смысл высказывания кандидата, который на поверку оказался противоположным”, – отмечается в публикации.

“Мы живем в эволюционный момент украинского языка, – приводит изданию полную цитату Зеленского. – Украинский язык – прекрасный язык. Все переходят на украинский язык с большим удовольствием. У нас и так образовательная система сегодня так выстроена. Все будет, все будут говорить на украинском. Следующее поколение все будет говорить на украинском. Мои дети говорят на украинском. Мы не давим никакие языки, у нас украинский – государственный. Извините, у нас страна Украина”.

При этом указывается, что эти слова Зеленский сказал “языке меньшинства”, то есть на русском.

“Из этого спича сложно сделать иной вывод: ни защищать право большинства сограждан говорить на родном языке, ни наделять русский язык статусом государственного, ни отменять нацистский по форме и содержанию закон о тотальной украинизации, рассматриваемый в эти дни Верховной радой, возможный президент Зеленский не будет, – резюмирует “РГ”. – Поэтому все его примирительные речи если о чем и напоминают, то только о фразе “Обещаем что угодно, а вешать будем потом”, сказанной весной 2014 года его земляком и близким приятелем, инициатором внесудебных расправ над противниками майдана, Борисом Филатовым”.