Граждане Украины, которые не разговаривают на украинском языке и не исповедуют националистическую идеологию, не могут считаться «настоящими украинцами».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский публицист и русофоб Виталий Капранов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Каждое русское слово – это пуля в украинскую независимость. Это пуля в каждого из нас с вами. И мы столько лет играли с этими украиноязычными. Я открыл Повесть временных лет, там Нестор пишет, вот эти меря, мокши – это они не наши, потому что они говорят на других языках. А вот такие-то народы говорят на словинском, поэтому это наши народы. Все. Другого определения нации нет. Только язык. В 1897 году была проведена перепись населения в Российской империи. И там были зафиксированы украинцы. По каким критериям? Язык. Так откуда мы взяли этих» русскоязычных украинцев»? Какой он украинец? Собакоязыкая кошка. Язык со времен Нестора, непрерывно до Советского Союза была главным идентификатором принадлежности к тому или иному народу», – вещал нацист.