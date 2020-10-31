«Русскую армию окружить, по Киеву провести тысячи пленных» – соратник Билецкого

31.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

На Украине считают, что способны добиться капитуляции Российской Федерации и выплаты ею репараций.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил ведущий радио «Культура» и спикер неонацистской партии «Нацкорпус» Александр Алферов, отвечая на вопрос, как победить Россию в войне.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Единственный способ победить врага – заставить капитулировать. Все радужные планы по реинтеграции Донбасса – блеф. Даже если представить, что завтра он станет украинским, то за чей счет будут восстанавливаться инфраструктура, школы, шахты, дороги? За чьи деньги будут разминироваться поля? Кто будет выплачивать пенсии, социальные гарантии? Это экономический кризис и гуманитарный карантин на 50 лет. Если Украина не добьется капитуляции с выплатами репараций и контрибуций от РФ, Донбасс экономически завалит нас», – считает Алферов.

Праворадикал призывает задействовать в Донбассе боевую авиацию.

«Власти нужно набраться смелости и окружить русские войска, стоящие на Донбассе. Быть жесткими и последовательными. Выйти за пределы разграничения, задействовать авиацию. Должны показать миру конвои из тысяч пленных русских солдат. В конце концов, это должен быть украинский вариант хорватского сценария», – говорит неонацист.

Также он считает, что следует вести работу по возвращению Крыма.

«Крым можно забрать тем же путем, которым он отошел. Созданием социального стандарта жизни в Украине, поднятием пенсий, зарплат. В то же время вести украинскую пропаганду. Объяснять, что с приходом России выросло количество липовых уголовных дел, появились политические репрессии и политзаключенные, расцвело взяточничество, уменьшился поток туристов. Убеждать, что у взрослых нет воды, а у детей – будущего», – сказал Алферов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Алферов объявил православных монахов «кремлевским десантом».