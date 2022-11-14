Русскую армию заставили пробивать лбом украинскую оборону – Сивков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Уйдя с севера Украины, российская армия отказалась от возможности соединения с группировкой в Херсоне, что сейчас позволило бы не сдавать плацдарм на правом берегу Днепра.

Об этом в эфире «Рой ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Российскую армию заставили заниматься абсолютно безумным с оперативной точки зрения делом – пробивать лбом заранее подготовленную оборону. Никто никогда этого не делал. Немцы обошли линию Мажино. Мы бились лбом. Это было сделано преднамеренно. Пока вы бьетесь лбом, Украина будет наращивать силы и средства. Коридор по которому шло наращивание – четыре тоннеля, украинские коммуникации – не трогались. Энергетическая сеть тогда тоже не трогалась. Это не имело никакого отношения к военном искусству. Герои сражались на земле, а с точки зрения военного искусства – это была стратегия поражения», – подчеркнул Сивков.

Он полагает, что контрнаступление врага было обусловлено именно этой тактикой. Провальная тактика подорвала репутацию российской армии в целом.

«Главный вывод: твердое убеждение в том, что президент РФ решится на применение ядерного оружия, которое сформировалось 24 февраля, полностью растрачено. Сегодня в представлении западных элит российское руководство не способно на решительные действия. Именно поэтому они и занимаются провокациями на тему: Россия применит ядерное оружие. Конечно, они знают, что никто ничего не применит. Переубедить их в этом действиями обычных войск сейчас будет очень проблематично», – сказал Сивков.