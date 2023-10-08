Русскую Церковь вслед за Украиной вытесняют из Молдовы – активничает Румынский Патриархат

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Факультет православного богословия Ясского университета начинает свою деятельность в Государственном университете Молдовы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Бессарабской митрополии» – неканонической структуры, созданной Румынским патриархатом на территории Республики Молдова.

В зале Государственного университета Молдовы, носящем имя румынской королевы Марии, состоялось расширенное официальное открытие нового учебного года Ясского факультета православного богословия имени Димитрия Стэнилоае, входящего в структуру Ясского университета имени Александра Иона Кузы.

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На мероприятии присутствовали ректоры обоих университетов – Игорь Шаров и Тудорел Тоадер, проректор Ясского университета Юлиан Дамиан, декан Ясского факультета богословия Ион Викован, «епископ Южно-Бессарабский в Бессарабской митрополии» Вениамин (Горяну), а также представители посольства Румынии в Республике Молдова.

В ходе мероприятия была подчеркнута необходимость подготовки будущих священнослужителей и религиозных учителей для «Бессарабии» (именно так румыно-унионисты называют Республику Молдова), подчеркнуто сотрудничество между двумя университетами, подчеркнута важность теологического факультета как в межвоенный период, так и сегодня.

На бакалавриат факультета православного богословия на 2023 – 2025 период обучения зарегистрировались 25 студентов, которые будут пользоваться стипендиями правительства Румынии, проживанием и другими льготами, предоставляемыми богословским факультетом Ясского университета, а также митрополией Молдовы и Буковины в рамках Румынского Патриархата в сотрудничестве с Государственным университетом Молдовы.

Человек, которого Румынский патриархат именует «епископом Вениамином», в своём выступлении отметил:

«Мы являемся свидетелями исторического момента, естественного акта, благодаря которому выпускники православного богословия будут иметь квалифицированных преподавателей, академическую среду, способствующую обучение, признанные дипломы на национальном и международном уровне, дающие им возможность продолжить обучение в престижных университетах за рубежом».

Таким образом, можно констатировать, что Румынский патриархат, пользуясь политическим моментом, взял под свой духовный контроль главный государственный вуз Республики Молдова. Впрочем, Православная богословская академия Молдовы также осуществляет своё обучение по румынской образовательной программе, а митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир (Кантарян), уроженец Северной Буковины (Черновицкая область Украины), считает себя румыном.

Можно констатировать очередной проигрыш Московской Патриархии на своей канонической территории. Немалую долю ответственности за это несёт заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов.

Впрочем, этот провал начался, когда, усилиями внутрицерковных горе-реформаторов во главе с председателем Учебного комитета РПЦ протоиереем Максимом Козловым в Приднестровье было закрыто духовное училище Тираспольско-Дубоссарской епархии – единственное учебное заведение Молдавской митрополии, где готовились священнослужители по учебной программе Русской Православной Церкви.