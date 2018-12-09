«Рванёт» внутри России», – ещё один перебежчик делает ставку на внутренний конфликт

09.12.2018, Вильнюс, Владимир Гладков

Противники Владимира Путина должны делать ставку не на смену режима в результате внешнего конфликта – гораздо больше шансов, что «рванёт внутри России».

Об этом в Вильнюсе на либеральном «Форуме Свободной России» заявил уехавший в Черногорию политтехнолог и галерист Марат Гельман, который после прекращения сотрудничества с властью РФ превратился в критика Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Готовится две войны, и в какой из них Путин потерпит поражение? Потому что есть гражданская война. Я считаю, что когда закрывают выступления артистов – это война. Когда судят Серебренникова – это демонстрация, чтобы все боялись, и свои тоже. Это некое полицейское государство, которое воюет с какими-то своими гражданами этими способами.

Дело в том, что обычно фиксируют внешнее проявление дерзости этой власти, но есть ещё и внутренняя дерзость. Я не уверен, что «рванёт» в связи с Керчью или в связи с Солсбери. Я думаю, что скорее они пережмут, и «рванёт» внутри России.

Вот меня спрашивают о том, что я думаю об уменьшившимся рейтинге Путина. А какая разница, всё равно ведь не выборы будут менять власть. Вопрос в лояльности к нему.

И даже собственные СМИ уже перестали говорить, что всё хорошо. Они говорят: «В России никогда хорошо и не было».

Моя гипотеза состоит в том, что поражение Путина в гражданской войне гораздо более вероятно, чем во внешней. И если про сроки я не знаю, но могу сказать, что сегодня происходит разделение государства и России как таковой», – резюмировал либерал.