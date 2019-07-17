Рвавшего вышиванку за Майдан украинского музыканта подловили на агитации за экс-регионала

17.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Энергодаре Запорожской области лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка выступил на агитационном концерте в поддержку экс-регионала Виталия Коробова, баллотирующегося в ВР Украины на нынешних выборах, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующее видео опубликовал местный канал Орион EnTV Энергодар.



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Бесплатный концерт состоялся на центральной площади Энергодара. Скрипка исполнял свои хиты и новые композиции при большом скоплении благодарных поклонников из числа местных жителей.

Олег Скрипка известен в общественной жизни Украины своей активной поддержкой обеих Майданов и резкой критикой Виктора Януковича и политики Партии Регионов.