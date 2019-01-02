Рвем связь с Россией по живому – одиозный жидобандеровец Зисельс

02.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

Лишь спустя десятилетия можно будет оценить значение так называемого объединительного собора, в ходе которого из раскольников в Киеве была создана подконтрольная Константинополю “Православная церковь Украины”

Об этом в комментарии киевскому журналу “Новое время” заявил глава Ассоциации еврейских организаций и общин Украины Иосиф Зисельс, отвечая на вопрос о главном событии 2018 года.

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“Для Украины, без сомнения, это объединительный собор. За 300 лет колониальной зависимости от России империя выработала целый куст связей между собой и своими колониями. В частности, с Украиной. А эта ветка, я считаю, была одной из самых толстых — именно связь церквей. И сейчас это рвется почти по живому. Поэтому объединительный собор — событие знаковое. И оно переживается очень по‑разному многими гражданами Украины. Ведь это затронуло миллионы людей. В нашей жизни происходит очень мало таких разовых событий, которые затрагивают многих. А собор затронул. Его значение мы сможем оценить только спустя десятилетия”, – сказал Зисельс.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Зисельс предложил переименовать украинских полицаев, сотрудничавших с гитлеровцами, в “советских”, что вызвало возмущение среди представителей украинской еврейской общественности.

Кроме того, Зисельс выступил в поддержку действий УПА в ходе Волынской резни.