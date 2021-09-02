Рвущийся в Госдуму журналист Шевченко со скандалом сорвал дебаты на ТВ

02.09.2021 23:50 (Мск), Москва, Елена Острякова

Скандальный журналист Максим Шевченко, который баллотируется в Госдуму РФ от Российской партии свободы и справедливости (РПСС) фактически сорвал дебаты на Первом канале.

По сценарию ведущий последовательно задавал вопросы двум участником дебатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В пару Шевченко достался Сергей Милицкий из партии «Гражданская платформа».

Шевченко был задан вопрос о воспитании патриотизма в школе, но он стал говорить о своем товарище, снятом с выборов. Когда ведущий сделал ему замечание, журналист взорвался и сказал, что будет использовать предоставленное ему время по своему разумению.

Когда время истекло, он потребовал вернуть ему 20 секунд, которые ушли на перепалку с ведущим. Его требование удовлетворили, но 20 секунд Шевченко не хватило и он вновь вступил в перепалку с ведущим.

«Вы затыкаете мне рот, вы меня перебиваете», – кричал скандалист.

Ведущий резонно заметил, что время, которое он требовал, ему дали.

«А я не знаю, сколько вы у меня отожрали. Вы издеваетесь, вы скандал провоцируете. Я требую переговорить мои полторы минуты. Задайте еще раз вопрос», – продолжал кричать Шевченко.

Тут в дискуссию вмешался Милицкий.

«Я не согласен. Чего мы будем писать. Хочу переговариваю, хочу – нет. Сказали 20 секунд и все», – сказал он.

Шевченко заявил, что его сбили с мысли и устроили, таким образом, политическую провокацию.

«Вы сорвали мое выступление», – обвинял он ведущего.

Он пообещал обратиться с протестом в ЦИК.

Ведущий продолжал задавать Шевченко вопросы по внешней политике, но он отвечал про другое. В итоге «плохому научился» у скандального журналиста и Милицкий. Он тоже стал игнорировать вопросы и использовал свое время для критики Шевченко, который его порядком разозлил.