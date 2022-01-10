Рябков – корреспонденту Bloomberg: Ваше СМИ – вонючий сыр
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков жестко раскритиковал американское информагентство «Блумберг» на пресс-конференции в Женеве.
Журналист «Блумберга» поинтересовался, каким может быть военно-технический ответ России в случае отказа США предоставить ей гарантии безопасности.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«Сейчас нет оснований говорить о том, какие системы, в каком количестве и где могут быть развернуты. Это незамедлительно будет воспринято как новая угроза с российской стороны. Мы работаем на результат, который должен быть достигнут дипломатическим путем. Зачем же нам сейчас уподобляться коллегам с той стороны, которые то обрушат наш рынок, рассуждая об отключении «Свифта», то расскажут о несертификации «Северного потока». И ваше замечательное агентство это тиражирует. Я понимаю, что рейтинги важны, но вы же наносите ущерб российской экономике. Это специализация «Блумберга», – сказал Рябков.
Журналист стал оправдываться и говорить, что подобная информация интересует инвесторов.
«Блумберг» передает американскую позицию в ее мейнстримовом изложении и дает фрагментарную подачу российской позиции, когда это удобно или когда это может разукрасить. Это как сыр рокфор, такой слегка вонючий, вот чем занимается «Блумберг», подавая российскую позицию», – парировал российский дипломат.
Высмеял Рябков и вопрос «Блумберга» о доказательствах того, что Россия не нападет на Украину.
«Это мне напоминает кадр из фильма с Арнольдом Шварцнегером, который на Красной площади задавал вопрос: «Какие ваши доказателства?»
Мы тысячу раз просили американцев по многим вопросам о доказательствах. В ответ либо молчание, либо «вы сами знаете». Наверное, можно пойти по такому же пути. Когда в 2014 году была разогрета ситуация вокруг Донбасса, еще существовал договор по открытому небу, и были миссии. А сейчас все стыдливо молчат и просят доказательств.
Потому что тогда ничего не было найдено в плане опасного сосредоточения каких-то войск. А сегодня мы имеем карты то в Wall Street Journal, то в New York Times. Они профессионально сделаны, но это дезинформация со стороны специализированных структур на Западе, чтобы посеять неуверенность в украинском обществе, зародить сомнения в СМИ, сыграть на противоходе. Никаких причин нападать на Украину у России нет», – подчеркнул Рябков.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.