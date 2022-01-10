Рябков – корреспонденту Bloomberg: Ваше СМИ – вонючий сыр

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков жестко раскритиковал американское информагентство «Блумберг» на пресс-конференции в Женеве.

Журналист «Блумберга» поинтересовался, каким может быть военно-технический ответ России в случае отказа США предоставить ей гарантии безопасности.

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«Сейчас нет оснований говорить о том, какие системы, в каком количестве и где могут быть развернуты. Это незамедлительно будет воспринято как новая угроза с российской стороны. Мы работаем на результат, который должен быть достигнут дипломатическим путем. Зачем же нам сейчас уподобляться коллегам с той стороны, которые то обрушат наш рынок, рассуждая об отключении «Свифта», то расскажут о несертификации «Северного потока». И ваше замечательное агентство это тиражирует. Я понимаю, что рейтинги важны, но вы же наносите ущерб российской экономике. Это специализация «Блумберга», – сказал Рябков.

Журналист стал оправдываться и говорить, что подобная информация интересует инвесторов.

«Блумберг» передает американскую позицию в ее мейнстримовом изложении и дает фрагментарную подачу российской позиции, когда это удобно или когда это может разукрасить. Это как сыр рокфор, такой слегка вонючий, вот чем занимается «Блумберг», подавая российскую позицию», – парировал российский дипломат.