Рябков не исключил военный ответ России в Европе

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Действия США могут вынудить Россию дать военный ответ в Европе.

Об этом замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил сегодня на пресс-конференции в Женеве,передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видели раньше и, надеюсь, впредь не будем сталкиваться с тем, что каждый просчет США влияет на безопасность стран, находящихся западнее России. При плохом стечении обстоятельств эти страны пострадают. Например, когда США разорвали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), ситуацию удалось спасти только благодаря одностороннему отказу России развивать свой потенциал. Речь идет о самом опасном регионе для размещения наступательных вооружений. Если сейчас НАТО не откажется от размещения своего стремительно развивающегося потенциала, то очень скоро где-то в Европе это потребует военного ответа со стороны России. Решение об ответе на эту угрозу будет принято в соответствии с нашими интересами, и это неизбежно повредит безопасности США и их европейских союзников», – сказал Рябков.

Он подчеркнул, что Россия готова вернуться к ДРСМД только при условии возврата НАТО на позиции 1997 года.

«Мы, наверное десяток раз подчеркнули в диалоге с американцами, что расширение НАТО, появление ударных средств у российских рубежей, возврат Альянса на позицию 1997 года, – все это абсолютные императивы. Все это должно быть сделано в правовой, юридически обязывающей форме. Здесь присутствует элемент отказа от развертывания ударных систем. В тексте проектов соглашений соответствующие положения выписаны с полной четкостью и абсолютной прямотой. Я не вижу противоречия в том, чего добивается РФ и тем, что было заявлено с американской стороны. Но как всегда вопрос в том, что будет составлять охват такой договоренности, как это может быть сформулировано. В нашем случае – станет ли это компонентом более широкого решения серии ключевых вопросов. От этого все зависит. Мы не можем выхватить только тему ДРСМД и заниматься только ей при всей важности. Эта тема находится в зависимости от решения других, более крупных политических вопросов», – сказал Рябков.