Рябошапка стал фактическим главой Рады – эксперт

03.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

С 1 января вступил в силу закон о снятии депутатской неприкосновенности, который фактически даёт генпрокурору Руслану Рябошапке оказывать давление на украинских парламентариев и заставлять их принимать нужные ему решения.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский политтехнолог Юрий Подорожний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень важно, что генеральный прокурор сегодня превращается в главу Верховной рады. Потому что именно от его позиции, его желаний будет зависеть то, как будут голосовать народные депутаты.

Потому что каждый из них будет знать, что в любом случае за какое-то преступление, надуманное или реальное, его могут привлечь к ответственности», – делает вывод эксперт.

По его мнению, Владимир Зеленский и его команда теперь будут устраивать из судов над депутатами настоящие представления.

«А то, что шоу будет продолжаться – здесь даже нет вопросов. Посмотрите, последнее громкое шоу от украинской власти – это аресты по делу Шеремета.

И президент приехал, и глава СБУ приехал, всё это транслировалось, показывали, в прямом эфире людей обвиняли, чуть ли не называли преступниками, по каким-то обвинениям.

Но вопрос не в том, виноваты они или нет. Разве такая процедура нормальная для юридической практики? Я считаю, что нет. Потому на сегодняшний день можно уверенно говорить, что в ближайшее время мы такие шоу увидим и в Верховной раде», – резюмировал Подорожний.